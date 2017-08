Oppgave: «Du skal prøve å få vennene dine til å engasjere seg i stortingsvalget. Hvordan vil du gjøre det?»

Juryen har bestått av:

– Ina Libak, nestleder i AUF

– Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister (H)

– Rode Margrete Hegstad, styreleder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

Rolf Øhman

Her er deres favoritter:

1. plass: Agnes Nordvik (15) med bildeserien «rød eller blå»

Juryens begrunnelse: «Dette er et veldig gjennomført konsept. Agnes har tatt veldig fine bilder med et budskap om at politikk ikke må være komplisert.

Det er fint med hverdagslige bilder som får frem hva politikk egentlig handler om. Pluss for egen hashtag til å bruke på sosiale medier, og at hun er flink til å finne særegne motiver. Dessuten har hun valgt ut gode politiske spørsmål»

Her kan du se bildeserien:

Agnes Nordvik

Er det rødt eller blått som sørger for beste helse-politikk? Hva mener du? #ValgetErDitt.

Agnes Nordvik

Hvem sørger for best kollektivtransport? Hva mener du? Rødt eller blått? #ValgetErDitt

Agnes Nordvik

Hvem tar best vare på bestemor og bestefar? Rødt eller blått? #ValgetErDitt

Agnes Nordvik

Hvem skaper best arbeidsforhold for oss unge? Rødt eller blått? #ValgetErDitt

Agnes Nordvik

Hvilken skole er best? Rød eller blå? #ValgetErDitt

Agnes Nordvik

Hvilken side spinner du til? Rød eller blå? #ValgetErDitt

Agnes Nordvik

Hva skal til for å få et bedre miljø? Rød eller blå politikk? #ValgetErDitt

Agnes Nordvik

Hvordan skal vi ta vare på de som faller utenfor? Rød eller blå politikk? #ValgetErDitt

Agnes Nordvik

Samme farge? Eller vrir du til en ny? Valget er ditt – stem 11. september! #ValgetErDitt

Du kan se flere av Agnes' bilder gjennom valgkampen gjennom å følge Si ;D på Instagram.

2. plass: Egenlaget låt av Ingrid Lovise Anvik Hellenes (20)

Juryens begrunnelse: Dette er en fengende sang. Man kan ta seg i å begynne å nynne på den og bli inspirert til å stemme. Hun har laget en fin og egen tekst, som blant annet tar for seg at det også er et valg å bli hjemme.

Hør sangen her:

3. plass: Halvor Hustveit Mjaugedal (17) – illustrasjon

Juryens begrunnelse: Tegningen kommuniserer med det som minner om klassisk propagandaspråk, og den er teknisk godt laget. Den er en skikkelig vekker, og det er kult at han tør å provosere. Pluss for at Torbjørn kjenner seg litt igjen i monsteret.