Hvordan overleve valgkampen? Her er SYV TIPS | Åsalinn Arntzen Dale

Valgkampen er et sirkus styrt av blodtørstige politikere. Alle vil ha litt av deg, helst så mye som mulig, slik at du til slutt bestemmer deg for å stemme på dem.

Det er ikke lett å snike seg unna valgtorg, gratis kake, folk som prater i munner på hverandre på radioen, og politikere som vil melde deg inn på dagen.

Hvordan skal du klare å overleve dette kaoset og samtidig ende opp med å finne hvilket parti du skal stemme på?

For å gjøre ting litt enklere har jeg noen tips til hvordan man kan varme opp og gjøre seg klar til valgkampen.

Rett og slett for å unngå å ende opp som et større spørsmålstegn når valgdagen er der.

Åsalinn Arntzen Dahle

1. Tenk over spørsmålene: Hva er det du syns er viktig? Hva interesserer du deg for og hvordan kan dette knyttes til politikk?

2. Bruk svarene fra tips 1) til å spørre politikere ut på valgtorg, på gaten og hvor enn du finner dem. Husk at politikere elsker å snakke om alt annet enn det du spør om, så vær konkret og ikke gi deg før du har fått et svar på det du spør om.

3. Lær deg å tenke kritisk når du hører på debatter. Politikere tar uendelig mange omveier, bruker hersketeknikker og gjør alt for å få så mye plass som mulig. Kunsten er å sile ut når det blir sagt noe fornuftig.

4. Søk deg opp på partiene, se hva de står for og undersøk partiprogram om du er spesielt interessert.

5. Bruk valgomater! Til forveksling med horoskoper og kvinnebladquizer er disse valgomatene overraskende gode. Dessuten er de sjeldent avhengighetsskapende eller tvetydige. Anbefales!

6. Som nevnt kommer det til å myldre av valgtorg og stands. Bruk det for det det er GODT for. Unn deg litt ekstra blodsukker mens du skummer gjennom brosjyrer og artikler

7. Til syvende og sist... Ta egne valg! Du trenger ikke velge det samme som foreldrene eller vennene dine. Eller bestemor fordi hun er klok og lager gode vafler. Valget er anonymt, og det er kun du som trenger å vite hva du stemmer.

Kanskje kan politikk virke som et tema som ikke angår deg. Og kanskje skyldes det politikere som legger fram ting på en komplisert måte.

Men det må ikke glemmes at vi alle omgås politikk hver dag, enten om det er billettpriser på bussen, skatepark i bygda eller helsesøstertilbudet på skolen.

Uten at vi tenker noe særlig over det, diskuteres politikk ved middagsbordet, blant venner og til og med på fest. Gjør politikken så hverdagslig som mulig, så blir den ikke så avskrekkende som man kanskje først hadde fryktet!

Frykten bør heller være et samfunn styrt av politikere som svever på en rosa sky over jordboerne, med null innsikt i hva folket egentlig ønsker.