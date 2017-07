Kjære Nanna.

Jeg sliter med å få ereksjon sammen med kjæresten, trolig på grunn av nervøsitet og stress.

Hva skal jeg gjøre? Har null problem når jeg er alene.

Hilsen gutt (19)

Fakta: Spalte: Sex og psyke – Hver lørdag i Aftenposten svarer psykolog Aksel Inge Sinding og sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg på spørsmål fra unge om sex og psyke. – Er du mellom 13 og 21 år, kan du sende inn ditt spørsmål helt anonymt her. – Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt. – Spaltene er gratis å lese. – Her kan du bli bedre kjent med Sinding og Klingenberg.

Sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg svarer:

Tusen takk for spørsmålet ditt.

Så flott at du ikke opplever vanskeligheter med å få ereksjon når du er alene, det betyr at det ikke er noe som trenger medisinsk undersøkelse.

Du skriver at det trolig handler om nervøsitet og stress, og jeg tenker at det godt kan hende at du har rett i dette.

Det er ganske mange ting som skal klaffe og føles riktig for at man skal ha sex, og dersom man er veldig nervøs eller stresset, så klarer ikke kroppen alltid å slappe av.

Det samme gjelder for mange dersom man ikke føler seg trygg, enten på personen man skal ha sex med, eller situasjonen man er i.

Du skriver ingenting om hvordan dere har det sammen, hva du føler for kjæresten din, eller hva som gjør deg stresset, men jeg vil komme med noen generelle anbefalinger på hva som kanskje kan hjelpe deg.

Monica Strømdahl

Flytte fokuset

Når man har opplevd ikke å få eller å miste ereksjonen tidligere, kan dette også føre til at man blir ekstra stresset og nervøs for at det skal skje igjen neste gang.

Bekymringen om ikke å få ereksjon kan altså føre til at man ikke får det. Har du snakket med kjæresten din om dette, forklart at du blir nervøs og stresset?

Fakta: Dette er Nanna – Utdannet sosionom og spesialist i sexologisk rådgivning (NACS). Har holdt foredrag for ungdom om seksualitet i en årrekke. – Jobber som rådgiver i FRI–Rosa kompetanse. – Holder foredrag om blant annet seksualitet og kommunikasjon for både ungdom og voksne, samt rådgivningssamtaler for enkeltpersoner og par. – Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet: Samleie, kjønn, identitet, kropp og følelser. – Les intervju med Nanna her. – Trykk her for å sende inn spørsmål til Nanna.

Det kan være lurt å flytte fokuset vekk fra presset om ereksjon, men heller fokusere på hva som føles deilig og fint for dere begge.

Har dere prøvd å bruke lengre tid på å snakke sammen, ta på hverandre, kysse og ligge inntil hverandre?

For noen kan det hjelpe å lage en avtale om at i dag skal vi for eksempel bare gi hverandre massasje. Da flytter man fokuset vekk fra prestasjon og blir mer opptatt av å kjenne etter og slappe av.

Ikke klar på null komma niks

Du sier at det er null problem når du er alene. Har du tenkt over hva du gjør eller tenker på da som funker for deg?

Vi er alle eksperter på vår egen kropp, og for at en partner skal vite hva vi liker og tenner på, så må vi snakke sammen og lære om hverandre.

Kanskje du kan gjøre noe av det du gjør alene, sammen med kjæresten din?

Når man er ung og begynner å ha sex de første gangene, er det lett å tenke at alt skal skje av seg selv, og mange tror at særlig penis skal være klar og tent på null komma niks. Sånn er det ikke.

Mange mennesker, uavhengig av kjønn, trenger lang tid med oppvarming og kos før man føler seg klar.

Så kjære gutt (19), snakk med kjæresten din og bruk god tid sammen, så skal du se at det går seg til.