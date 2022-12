Krigen preger oss. Men nå i desember har vi lyst til å dele noen positive øyeblikk.

Tidligere i høst opprådte søstrene Lizaveta og Anastasiia Hai på NRK-programmet «Lindmo».

Vi flyktet fra krigen i Ukraina. Nå studerer vi musikk i Norge.

Selvfølgelig er krigen i hjemlandet vårt det mest dramatiske som har skjedd oss, og det som har forandret livet vårt mest. Men i denne teksten har vi har lyst til å dele et positivt øyeblikk hver. Vi vil fortelle om øyeblikk som har påvirket oss, og som har hjulpet oss til å bli dem vi er i dag.

Nå er alt helt annerledes

Jeg heter Anastasiia Hai og er 17 år gammel. Da krigen startet i landet vårt, var jeg 16 år. Det eneste jeg tenkte på før krigen, var fiolinen min og å fullføre videregående skole på musikkskolen Odesa Special Stolyarsky. Nå er alt helt annerledes.

Nå bor jeg i Oslo. I Norge. Jeg er veldig takknemlig for tryggheten, den klare himmelen over hodet mitt og at jeg har muligheten til å fortsette med den musikalske utdanningen min her i Norge.

Fakta Julekalender: «Livsvisdom fra ungdommen» Når unge deltar i samfunnsdebatten, blir alderen deres med jevne mellomrom brukt mot dem. Men hva vet vi egentlig om livet deres? Hver dag frem til jul skal 24 unge mennesker dele av sin livsvisdom i Aftenposten. Kanskje kan flere lære noe av de unges erfaringer? Vis mer

Det er særlig én hendelse som har formet meg. I Ukraina feirer vi, tradisjon tro, jul 7. januar. Kvelden før, på julaften, sier tradisjonen at barna skal ta med middag til gudmødrene og gudfedrene sine. Når den første stjernen på himmelen dukker opp, starter måltidet. Det var dette jeg og foreldrene mine gjorde da gudfaren min sa noe som åpnet øynene mine.

Du må prøve for å vite

Under middagen spiste og snakket vi sammen. Jeg klaget til gudfaren min om skolen. Jeg gikk på språkgymnaset, men hadde ikke lyst til å fortsette. Jeg ville gå videre med fiolin, men var redd fordi jeg ikke visste om kallet mitt faktisk var fiolin og musikk.

Han svarte: «Hva hindrer deg i å gå på universitetet Stolyarsky lyceum og teste ut fiolinmulighetene dine akkurat der? Hvis du velger det, Anastasiia, vil du vite om musikk er din vei i livet. Hvis det ikke er det, kan du velge noe annet. Men hvordan skal du forstå at å spille fiolin egentlig er det du vil gjøre i livet, uten engang å prøve?»

Jeg tenkte mye på det han sa. Hele sommeren øvde jeg for å kunne bli en del av et svært profesjonelt musikkmiljø. Jeg klarte det, og etter flere digitale eksamener her i Norge ble jeg uteksaminert i år. Nå er jeg så heldig å få være en student ved Barratt Due musikkinstitutt her i Norge.

Om jeg skal gi noen råd til andre, må det være ikke å være redd, men bare gjøre. Utforsk og ta risiko (innenfor noen grenser selvfølgelig). Ikke vær redd for at noe ikke skal gå, at det ikke vil bli en suksess, uten i det hele tatt å prøve. Jobb hardt, prøv og så se. Om du en gang får barnebarn, så vil du ikke sitte der og fortelle dem at du angrer. Du har ikke lyst til å si «i ungdommen var jeg for redd for å prøve».

Vi vil oppfordre alle til å være takknemlig for øyeblikkene med dem de er glade i, skriver søstrene Anastasiia og Lizaveta Hai.

Ja, studier er viktig, men ...

Jeg heter Lizaveta og er 21 år gammel, og dette er mitt fjerde år som student i National Academy of Music and Arts i Kyiv. Jeg vil minne alle som har eksamen, på at ja, studier er viktig. Men det som er enda viktigere, er å finne deg en hobby som du kan lære av og gjøre til et yrke. Som min far alltid har sagt: «Finn en jobb du liker. Da trenger du ikke jobbe en eneste dag.»

Nå er jeg beæret over å studere ved Norges musikkhøgskole, og jeg liker det kjempegodt. Samtidig følger jeg bachelorundervisniningen min i Kyiv på nettet.

Jeg nyter virkelig tiden som student og husker godt min første måned ved skolen i Kyiv: et så fint sted med så mange talentfulle mennesker rundt meg. Skolen min er lokalisert ved Kyiv-Pechersk Lavra. Den gjenspeiler min nasjons store historiske arv.

Min første konsert var i The Ivan Franko National Academic Drama Theater. Jeg var beæret over å fremføre en arie fra den første ukrainske operaen «Zaporozhets za Dunayem» av Hulak-Artemovsky. Det var en utrolig opplevelse. Jeg var så spent og nervøs på samme tid. Stemningen, publikum, scenen, professorene og lyskasterne fikk meg til å forstå hvem jeg vil være, og hva jeg vil gjøre i livet mitt.

Til slutt - fra oss begge: Vi vil oppfordre alle til å være takknemlig for øyeblikkene med dem de er glade i. Nå forstår vi at vi ikke vet hva som vil skje i morgen med våre kjære eller landet vårt. Sett pris på hvert eneste øyeblikk av livet ditt.

God jul og godt nyttår! Må drømmene deres gå i oppfyllelse.

