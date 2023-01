Ungdommer, slutt å klage – gjør noe!

24.01.2023 19:30

I stedet for hele tiden å klage til vennene dine om at maten i kantinen er for dårlig og for dyr, kan du jo heller ta det opp med noen som faktisk kan gjøre noe med det? spør Sunniva Salvesen.

Jeg får ofte spørsmål om hvorfor jeg gidder. Det er det et enkelt svar på.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Om noen måneder er det kommune- og fylkestingsvalg. Mange engasjerte og tøffe ungdommer har sagt ja til å være ungdomskandidater for diverse partier. Uansett hvilket parti de tilhører, har disse ungdommene én ting til felles: De engasjerer seg og ønsker å gjøre en forskjell.

Jeg står selv på listen til Arbeiderpartiet. Det gjør jeg blant annet fordi jeg vet at det er viktig at flere unge er med på å bestemme hvordan unges egen oppvekst og skolehverdag skal være.

Hvordan skulle vi ha påvirket vår egen skolegang dersom kommunestyrene hadde vært fylt opp av såkalte «hvite menn som pusher 50», som ikke har gått på skole på flere tiår?

Flere for å få gjennomslag

«Jeg bryr meg ikke om politikk», er ofte responsen jeg får når jeg prøver å snakke med andre ungdommer om politikk. Men da begynner jeg å lure: Er det sånn at de som sier dette, ikke bryr seg om noe som helst? For alt i dagens samfunn bygger på politikk.

Gratis skolemat, busspriser, seksualundervisningen på skolen og ikke minst skolehelsetjenesten er noen av de sakene jeg og andre ungdomspolitikere må debattere. Dette er jo saker som de aller fleste ungdommer har en mening om, og som vi kan ha direkte innvirkning på ved å engasjere oss i politikken.

I stedet for hele tiden å klage til vennene dine om at maten i kantinen er for dårlig og for dyr, kan du jo heller ta det opp med noen som faktisk kan gjøre noe med det?

Om ikke vi unge selv debatterer og kjemper for våre hjertesaker, hvem skal gjøre det da?

Så å si alle elever i videregående skole har en eller annen gang klaget på fraværsgrensen. Men det er ikke så rart at politikerne ikke får regulert den om ikke mange nok elever sier hva vi faktisk mener om den.

Det krever veldig lite å engasjere seg, men for å få gjennomslag er vi avhengig av mye engasjement.

Er interesserte i å høre

Jeg har vært aktiv i politikken i omtrent to år og får ofte spørsmål om hvorfor jeg gidder. Dette er det et enkelt svar på. Jeg gidder å engasjere meg i politikken fordi jeg merker at jeg blir lyttet til.

Selv om de gamle bautaene i politikken til tider kan virke skremmende, er de aller fleste av dem interessert i å høre på hva vi unge har å si. I tillegg vil de få mye mer respekt for oss unge om vi ytrer vår mening på en saklig måte fremfor hele tiden å kritisere dem for at de aldri kjemper våre kamper.

Om ikke vi unge selv debatterer og kjemper for våre hjertesaker, hvem skal gjøre det da? Vi er avhengig av at våre saker ikke blir glemt i den store samfunnsdebatten, og det kan vi kun gjøre ved å vise engasjement.

Debattanten er nestleder i Nordre Follo AUF.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!