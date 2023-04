NRK mener fortsatt at en aldersgrense på 12 år er riktig

Si ;D-spaltist Johannes Vang reagerer på rusbruken i NRK-serien «Rykter». Her får han svar. Bildet viser hovedkarakterene i serien. Fra venstre: «Mathias» (Teo Tomczuk), «Sara» (Alisah Sussmann), «Thea» (Sisilja Garen) og «Erik» (Benjamin Johannes Ebbesen).

For at dramaserier skal være relevante for målgruppen sin, mener vi det er viktig å vise verden slik den er for mange.

13.04.2023 19:30

11. april skriver spaltist Johannes Vang i Aftenpostens Si;D-spalte om dramaserien «Rykter» som er publisert i NRK TV. «Rykter» har unge tenåringer som målgruppe. Vi setter oppriktig pris på alle tilbakemeldinger på innholdet vi lager.

Vang reagerer på at serien har 12-års aldersgrense. Han frykter at «Rykter» normaliserer bruk av marihuana og alkohol, og han sammenligner «Rykter» med serier som får 18-årsgrense grunnet voldsbruk. Han hinter til at det kanskje er vel så relevant å sette 18-årsgrense på innhold som viser bruk av rusmidler blant unge.

Når NRK setter aldersgrenser, bruker vi Medietilsynets retningslinjer. Disse handler om skadelighet, ikke om egnethet. For at en film eller serie skal få 18-årsgrense i Norge, skal den inneholde store mengder grove, kyniske og/eller detaljerte voldshandlinger eller seksualisert vold. Det kan også være grov porno eller angstskapende scener.

Rusbruk vektlegges i aldersgrensesetting. Vi har vurdert serien ut fra disse kriteriene og mener fortsatt at aldersgrense på 12 år er riktig.

Realistiske, ikke moraliserende

Vi i NRK jobber mye med hvordan vi skal fortelle om rus til ungdom. Vi ønsker å være realistiske og virkelighetsnære uten å bli dømmende og moraliserende.

Gisle Halvorsen er redaksjonssjef i NRK.

Vang mener at NRK normaliserer bruk av marihuana ved å vise at karakterene røyker «weed» på en bursdagsfest. Han skriver at han ikke har sett hele serien, men trekker frem én konkret scene. Her røyker noen eldre ungdommer marihuana. En av våre karakterer, 15 år gamle «Mathias», vil være som de store og blir med. «Felix», en annen av våre karakterer, takker nei.

Vi ønsker å være realistiske og virkelighetsnære uten å bli dømmende og moraliserende.

Hvis man ser hele serien, mener vi det er tydelig at «Rykter» hverken normaliserer eller ufarliggjør marihuana. Samtidig ønsker vi å fortelle om det som er mange norske ungdommers første møter med ulovlige rusmidler.

Ungdata-undersøkelsen fra 2022 viser at 8 prosent av gutter i 10. klasse har brukt cannabis det siste året. Og blant dem som går VG1, er tallet 14 prosent.

Smarte mediekonsumenter

Vang mener også det er et problem at karakterene i «Rykter» har et så normalisert forhold til alkohol. Vi kan gjerne være med på en diskusjon om problemene rundt alkohol (og andre rusmidler) for ungdommer. Men for at dramaserier skal være relevante for målgruppen sin, mener vi det er viktig å vise verden slik den er, for mange.

Vi mener serien tar opp et bredt spekter av tematikk og dilemmaer mange tenåringer vil kjenne seg igjen i eller møte senere i livet. Vår erfaring er at ungdommer er smarte mediekonsumenter og vil kunne underholdes eller lære av innholdet i serien, også hvis de befinner seg i en annen type ungdomsmiljø enn det som skildres i «Rykter».

«Rykter» er produsert for NRK av Mothership Entertainment i Bergen.

