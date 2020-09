På tide med lovfestet rett til lærlingplass

Øyvind Joakim Jensen (16) Lokallagsleder, Rødt Froland

Det er på tide at vi setter krav til at bedrifter, skriver Øyvind Joakim Jensen (16), lokallagsleder for Rødt Froland. Frank May / picture alliance / NTB

Det er på tide at vi går fra å snakke om yrkesfag til å faktisk gjøre noe med det.

Det er en økt trend at flere søker seg inn på yrkesfaglig videregående opplæring hvert år. Likevel er det flere som ender opp uten lærlingplass. Det setter utdanningen til unge arbeidere på spill.

Sikrer fullført utdanning

Etter syv år med høyreregjering ser man lite til engasjement for studenter som skal ut i lære. Det er på tide at vi tenker nytt. Lovfestet rett til lærlingplass vil sikre at elever ved videregående skole kan fullføre utdanningen sin. Det er på tide at vi stiller krav til at bedrifter som har kapasitet, tar imot lærlinger.

Det kan ikke skje over natten. Private bedrifter kan for eksempel ende opp med å utnytte en lærling for sitt eget beste, noe som man må unngå.

Øyvind Joakim Jensen (16) er lokallagsleder for Rødt Froland. Privat

Krav til offentlig sektor

For å sikre en overgang burde det hovedsakelig settes krav til at det er den offentlige sektoren, og de private bedriftene som leverer til det offentlige, som tar imot lærlinger. Kommunen kan sette krav til å ta imot lærlinger hos den enkelte bedrift som leverer varer eller tjenester til kommunen. Det er et steg i riktig retning. Det er viktig at man kan gjøre feil, men også lære av feilene, for å sikre en trygg overgang til en lovfestet rett til lærlingplass.

Det må være tett samarbeid mellom arbeidsgiver, lærling og opplæringskontorene. Dette for å sikre vurdering og rettferdig opplæring. Eleven skal ha rett på ordentlig opplæring mot fagbrevet, og eleven burde ha rett til å vurdere mentor ut fra opplæring under lærlingtiden.

Det er på tide at vi går fra å snakke om yrkesfag til faktisk å gjøre noe med det. Det er ikke snakk om ressurser, men politisk vilje.

