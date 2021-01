Eksamen opphøyd i korona

Gina Nordli (18)

I noen områder har det vært mer hjemmeskole enn andre. Derfor blir det ekstra urettferdig med eksamen i år, mener debattanten. Foto: Helmine Syvertsen

Det er ekstra urettferdig at elever fra hele landet skal vurderes på samme eksamen i år.

Bare tre dager ut i det nye året kom beskjeden om at alle landets videregående skoler legger om til rødt nivå de to neste ukene. Det betyr strengere restriksjoner på skolen, kombinert med mer digital undervisning, også kjent som hjemmeskole.

Om jeg som avgangselev i videregående ikke har kjent et knip i magen med tanke på vårens eksamener tidligere, kjenner jeg det for alvor nå.

Grunnen er at hjemmeskole ikke forbereder meg på eksamener på samme måte som undervisning i klasserommet gjør.

Skjerm hele dagen

Det er vanskeligere for lærerne å formidle kunnskap ved bruk av nettundervisning, og det er krevende for elevene å jobbe via skjerm en hel skoledag. Et par dager på skolen i uken er ikke nok for å gi meg den kompetansen som kreves for å prestere optimalt på en eksamen. Det er ikke det samme å få hjelp med blant annet matteoppgaver over nett, som i et klasserom.

Vi får heller ikke dra nytte av fellesskapet digitalt, slik som vi får ved ordinær undervisning, der spørsmål og åpen kommunikasjon er en stor del av læringen.

En annen utfordring ved rødt nivå er at det kun er i noen fag undervisningen nærmer seg optimal. Nemlig de fagene vi har når vi er på skolen.

Det vil si at et tilfeldig opptrekk av fag til eksamen blir mer avgjørende enn noen gang. I år vil det ikke bli spennende om en trekker favorittfaget. Men heller om en trekker et fag hvor undervisningen har vært tilstrekkelig eller ikke.

Urettferdig med eksamen

Allerede før jul var videregående skoler i områder med høyt smittetrykk satt på rødt nivå. Jeg, som elev på en videregående skole i Viken, opplevde derfor flere uker med hjemmeskole.

Elever på videregående skoler i fylker med mindre smittetrykk fikk ordinær undervisning. Ulik praksis lokalt fører derfor til en skjevhet mellom de ulike videregående skolene. Da er det ekstra urettferdig at elever fra hele landet skal vurderes på samme eksamen i år.

Endringene har vært mange og kan skje på kort varsel. Usikkerheten gjør planlegging vanskelig. Og god planlegging er for mange en viktig motivasjonsfaktor. Vi er unge, og vi trenger forutsigbarhet. Hva vil vente oss om et par måneder, når eksamen og avslutning av videregående nærmer seg?

Trenger forutsigbarhet

Så, kjære Guri Melby, vær så snill å avlyse vårens eksamener i den videregående skolen. Ikke fordi jeg vil snike meg unna eksamensnerver, forberedelser og pugging. Men fordi eksamen opphøyd i korona er noe helt annet.

Som elev ønsker jeg heller bedre tid til å komme meg gjennom pensum og få rettferdige standpunktkarakter. Gi oss heller gode vurderingsalternativer, avklaring rundt eksamen i god tid, og ikke la alt som skjer denne våren, komme som hastebeslutninger og overraskelser.

Vi elever fortjener en forutsigbar eksamenstid. Særlig i en tid som krever mye av oss allerede.

