Forandring skjer når man er villig til å lytte

Ayeesha Fakhir (16)

Burde vi bli flinkere til å lytte til andre? Ja, mener Ayeesha Fakhir (16). Foto: melitas / Shutterstock / NTB

De fleste mennesker lytter ikke for å forstå, men for å svare tilbake.

For et par dager siden skrev jeg et innlegg om Muhammed-karikaturer. Kort tid etter publisering begynte det å strømme inn kommentarer. Jeg synes ikke det er negativt med kommentarer på et innlegg, men jeg synes flere burde tenke seg om før de skriver.

Viktig å diskutere

Jeg er enig i at folk som ikke er muslimer, ikke skal bli tvunget til å følge regler og verdier i islam. Men er det virkelig nødvendig å provosere? Finnes det ikke bedre måter å lære elevene om ytringsfrihet enn å vise karikaturer? Uansett er det ingen tvil om at dette er et stort tema.

Ayeesha Fakhir (16) Foto: Privat

Verden kan ikke forandres uten at man diskuterer med hverandre. Den eneste måten det er mulig, er om man viser respekt for hverandres uttalelser. Lytt derfor til hva den andre har å si. Start deretter en dialog om du er uenig.

Skape forskjell

Greta Thunberg har gang på gang prøvd å overbevise om at klimaendringer skjer, og at man derfor bør ta grep. Mens Donald Trump på den andre siden avviser alt som har med dette å gjøre. Hvis han heller hadde lyttet og satt seg inn i det, ville det skapt en forskjell.

Enten det handler om klimaendringer eller å hente ut flere barn fra Moria, oppfordrer jeg deg til å lytte til den som snakker om saken. Når du bare vil lytte til folk du er enig med, vil man aldri skape en forskjell.

Derfor oppfordrer jeg deg til å tenke deg om to ganger før du kommenterer negativt til denne teksten eller en hvilken som helst annen tekst. Din kommentar kan påvirke andre og hindre en endring til det positive.

