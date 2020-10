Menn skal ikke være sårbare

Nofil Azar (16)

Hvorfor er det fremdeles slik at menn ikke skal gråte? spør Nofil Azar (16). Foto: Privat

Vi er blitt tvunget inn i en liten, firkantet boks.

Det er vanskelig for menn å snakke om følelser. Når man gråter, ofrer man en del av seg selv. Man deler noe man ikke kan ta tilbake. Når man gråter, er man på sitt mest sårbare. Menn skal ikke være sårbare.

De skal holde fortet og svinge sverdet høyt i været med et stort, kaldt jerngrep. Sånn er det med den saken. Det er ingen tvil om at sårbarhet og maskulinitet ikke går hånd i hånd. Det blir tross alt sett på som to helt motstridende konsepter.

Dominerer overalt

Så lenge vi kan huske, har menn vært forventet å skulle dominere alt og alle. Om det skulle være under sex eller i arbeidslivet. Kvinner ble lenge sett på som det svakere kjønn. De ble dermed underdanige, mens menn ble plassert i en dominant posisjon.

Denne ideologien som går ut på at menn skal tøffe seg, ikke gråte og ta vare på dem rundt seg, er noe vi ser overalt i dag. Det ironiske er at den helt og holdent er skapt av menn. Dette gjør det vanskeligere for menn å snakke om hvordan de egentlig opplever ting. Uansett om det er noe traumatisk eller ikke.

Begge kjønn gråter

Menn og kvinner er forskjellige, men enkelte ting er felles. Både menn og kvinner gråter over ekskjærester med en boks iskrem på fanget søndag kveld. Både menn og kvinner har ulike interesser. Både menn og kvinner føler smerte og sorg, men bare ett av kjønnene blir anerkjent og vist omsorg.

Hvis du ser en mann gråte på bussen, kan du ikke gjøre annet enn å anta det verste. Har moren hans dødd? Ble datteren hans slått?

Menn føler ikke at de kan vise følelser.

Lite pusterom

Gjennom historien er kvinner blitt mer og mer fri. De har fått sluppet ut all den undertrykte frustrasjonen som de har sittet på i flere århundrer. Menn er derimot blitt tvunget inn i en slags firkantet boks. En veldig liten boks med skarpe kanter og lite pusterom.

På samfunnsnivå er det viktig å anerkjenne problemene vi møter. Et av dem, kanskje den mest reelle akkurat nå, er mangelen på bevissthet rundt psykiske lidelser hos menn.

Det må snakkes om. Og det må gjøres noe med.

