Vi vokser opp for fort.

Vi tar dårlige valg.

Vi fester.

Vi blir presset av hverandre.

Vi støtter hverandre.

Vi baksnakker hverandre.

Vi stresser med skolen.

Vi elsker.

Vi ler.

Vi gråter.

Vi er forskjellige.

Vi er unike.

Vi har drømmer.

Vi har håp.

Vi er store.

Vi er små.

Vi er rare.

Vi er vakre.

Vi er de vi er.

Vi er de unge i Oslo.

Alle passer inn

I byen vår ser du en masse rart, i byen vår ser du vakre ting. Vi tar en masse dårlige valg påvirket av hverandre og sosiale medier, men vi er fortsatt unge. Vi prøver bare å finne vår vei i denne store verden. Vi er alle unike med ulike språk og land, klær og utseender, men vi passer alle inn her, dette er vårt hjem.

Du trenger ikke å ha levd her hele livet ditt for å kalle det ditt hjem. I byen vår står vi samlet, vi støtter hverandre uavhengig av hvor vi er fra og hvem vi er. Vi er den nye generasjonen, Oslo ligger på våre skuldre, vi er de som former byen vår. Vi er fremtiden.

Men vi har en mørk side, vi fester, vi lager hærverk, vi er avhengige av likes på Facebook og i andre sosiale medier.

Vi slåss, vi stjeler, vi driver med drugs. Vi mobber livet ut av hverandre, men som sagt, vi er bare ungdommer. Vi prøver å finne ut av vår egen historie, men til tross for alt står vi samlet, vi er et team.

Vi er stolte

Vi er ungdommen i Oslo.

Vi er stolte av vår by.

Vi elsker vår by.

Vi hater vår by.

Vi hører alle til her.

Vi passer alle inn her.

Vi er alle en del av det som gjør Oslo til Oslo.

