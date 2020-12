Det sjokkerer meg når politikere ikke tror på fakta

Malin Ekstrand (18)

Nå nettopp

Carl I. Hagen (Frp) går ut mot kunnskap vi lærer på barneskolen. Det er skremmende, skriver Malin Ekstrand (18). Foto: Berit Roald / NTB

Carl I. Hagen mener forskere lyver, men har selv et forklaringsproblem.

Jeg blir flau over Carl I. Hagen (Frp) når jeg leser hans debattartikkel i Aftenposten onsdag 2. desember. Hagen benekter all vitenskapelig fakta om klimaendringer og global oppvarming.

For det første hevder han at økt temperatur ikke har noen sammenheng med utslipp av CO2. Klimaet på jordkloden endrer seg stadig. Det er derimot en betydelig forskjell på nåtidens klimaendringer kontra tidligere: Dagens endringer skjer for raskt. Naturen henger ikke med.

Sammenhengen er bevist

Hagen skriver: «Konsekvensene av klimaendringen er allerede store. Nei, det er de ikke.» Jo, konsekvensene av klimaendringene er store. Dette lærer dagens unge om allerede i grunnskolen.

Malin Ekstrand (18). Foto: Privat

Dyr trues, naturkatastrofer slår inn, og havnivået stiger. Hagen hevder at «Havstigninger og reduksjoner har skjedd også før noen av oss kjørte dieselbil.» Det stemmer, men havet vil fortsette å stige i fremtiden på grunn av et varmere klima.

I dag stiger havnivået fordi landis smelter og havet blir varmere. Årsaken? Global oppvarming.

Vår virkelighet

Derfor spør jeg Carl I. Hagen: Hvordan forklarer du klimaendringene i vår tid om ikke CO2 har skylden? Gjennomsnittstemperaturen på Jorden har økt siden 1800-tallet.

Det er lenge siden du gikk på skolen Hagen, men husker du hva som skjedde på denne tiden? Ikke tilfeldigvis den industrielle revolusjon? Da skjøt forbrenning av kull i været. CO2 ble satt på frifot.

Siden den tid har industrien vokst. Mengden CO2 i atmosfæren har økt tilsvarende, og videre har temperaturen steget i samme takt.

Jeg oppfordrer deg Carl I. Hagen, til å ta en runde med deg selv. Før du anklager kompetente fagfolk i å lyve, bør du tenke gjennom hva slags løgner du selv farer med.

Hilsen en som må ta konsekvensene av klimaendringene.

