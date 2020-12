8. desember: Julen skal ikke handle om kalorier og slanking

Sonja Iren Johnsen (21)

40 minutter siden

Takk til alle foreldrene som ikke snakker om at barna må slanke seg for å passe inn i julekjolen, skriver Sonja Iren Johnsen (21). Foto: Privat

Det er det mange foreldre som ikke har skjønt.

Vi lever i en tid der en flat mage er viktigere enn en bekymringsfri jul. En tid der det å passe inn i julekjolen er noe av det viktigste mange tenker på. En tid der man drikker slankeshakes istedenfor å spise vanlige måltider, for å se ekstra fin ut til jul.

Jeg har selv brukt altfor mange høytider til å bekymre meg over hvordan jeg ser ut. Jeg har tenkt på om kjolen ser bra ut på meg eller om jeg kommer til å være tynnere neste år. Jeg har brukt hele desember på å planlegge hvordan sminken skal være, hva jeg skal ha på meg, og hvordan bildene jeg skal poste på Instagram, ser ut.

Jeg har bedt til Gud om å få være tynn neste jul, sånn at jeg endelig skulle være god nok. Dette var ikke fordi foreldrene mine snakket om slanking eller dietter, men fordi det finnes kroppspress overalt alle andre steder. Da trenger man ikke å få høre det hjemme også.

Dietter ved matbordet

Jeg vil takke alle foreldrene som ikke snakker høyt om at de må slanke seg for å passe inn i julekjolen. Jeg vil takke alle foreldrene som ikke snakker om dietter ved matbordet med barna sine, og de som ikke forteller barna sine at de må slanke seg til jul.

Jeg vil takke de som viser omsorg ved å la barna sine få kose seg i julen, spise julekaker uten bekymringer og ha en så koselig jul som mulig.

Sonja Iren Johnsen (21). Foto: Privat

Mange barn vokser opp med foreldre som ikke kan spise det samme som de som spiser, fordi magen er blitt for stor. Foreldre som gir dem penger for hver kilo de går ned, og foreldre som trener fordi de vil bli penere.

Et sunt kosthold og fysisk aktivitet handler ikke om hvor fin man kan bli, eller hvor flat magen kan bli. Det handler om å være den sunneste versjonen av seg selv. Å bli sterkere og sprekere.

Det er så viktig å fortelle barna sine og seg selv at man er god nok, fin nok og bra nok. Livet er så mye mer enn en evig slankekur. Vi må trene for å bli sprekere og spise for å bli sunnere, men vi må også kunne kose oss.

Vis omsorg!

Jula handler om å kose seg, være takknemlig for hverandre og for å være med familie. Vi trenger ikke å la julen handle om kalorier og slanking.

Vi er i en pandemi som skremmer de fleste. Noen har ikke mulighet til å møte sine kjære, og mange må være helt alene på julaften. Noen har ikke møtt klassekameratene sine på lenge, og noen har aldri følt seg så ensom som nå.

Det er en skremmende tid. Derfor er det ekstra viktig at vi lar hverandre og oss selv kose oss. Vi trenger ikke bruke julen på å være redd for å spise den kakebiten eller de julekakene. Om julekjolen din ikke passer, så finn en i en større størrelse.

Vis omsorg for de du er glad i. La julen være så positiv og god som mulig. Spesielt i den tiden vi er i nå.

Hva er det ekstra viktig å huske på denne julen?

– For meg er det viktigste å huske på hvor takknemlig jeg er som får lov å feire hjemme med min friske familie. Alt trenger ikke være perfekt, for meg er det å få være med mine kjære det eneste jeg ber om i år.

