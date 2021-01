Vi må snakke mer om mulige bivirkninger ved prevensjon

Anniken Poetzsch Elisenberg (17) Organisatorisk nestleder, Asker Unge Høyre

Hjelp meg å tydeliggjøre informasjon om mulige bivirkninger ved prevensjon, skriver Anniken Poetzsch Elisenberg (17), organisatorisk nestleder i Asker Unge Høyre. Foto: TatianaMara / Shutterstock / NTB

For noen kan det være tøft å bruke p-piller.

Å ha det vondt er aldri godt. Dette er en del av min historie, og det er kun takket være litt «flaks» at jeg skjønte hvorfor jeg hadde det slik.

Det kan til tider føles hjelpeløst ikke å vite hvorfor man har det vondt psykisk. Man blir tvunget til å gå en runde med seg selv. Hva er det som kan påvirke meg? Eller hva gjør jeg i hverdagen som kan påvirke situasjonen?

Helt ut av det blå slo det meg: Kanskje det er p-pillen jeg tar hver eneste dag, som gjør dette mot meg? Kanskje hadde jeg rett. For i tiden etter denne oppdagelsen har alt føltes lettere.

Mitt største problem

Jeg brukte ikke p-piller som prevensjon. Jeg brukte det for å tolerere mensensmertene mine. P-pillen var min eneste løsning. En løsning jeg trodde skulle løse alle problemer. Dessverre ble løsningen kanskje mitt største problem.

Anniken Poetzsch Elisenberg (17) er organisatorisk nestleder i Asker Unge Høyre. Foto: Privat

Innerst i den lille papirbiten, den man må brette ut ti ganger før den blir på størrelse med et verdenskart, var deler av forklaringen. I liten skrift sto det «bivirkninger».

Selvfølgelig hadde jeg lest dette før jeg begynte på pillen og fått informasjon fra dem som skrev dem ut. Men jeg, som mange andre, tenkte nok ikke mer over dette etter at jeg raskt hadde lest det én gang.

Ikke alene

En stor dansk studie fra 2016 med én million kvinner viste at det var en tydelig sammenheng mellom at kvinner som gikk på p-piller, oftere fikk skrevet ut antidepressiver. De fikk også oftere en depresjonsdiagnose.

Jeg føler dermed et ansvar for å hjelpe andre ved å dele min erfaring. Kjære dere som leser, hjelp meg å jobbe for å tydeliggjøre informasjon om mulige bivirkninger ved prevensjon.

Alt jeg ønsker med denne teksten, er å si to ting:

1. Bivirkninger kan virke så fjerne, men de kan komme raskere enn vi tror. Det er viktig at du våger å kjenne på følelsene dine. Selv om det kan virke skummelt, kan det være utrolig viktig.

2. Vi må snakke mer om mulige bivirkninger ved prevensjon. På skolen, på legekontoret, i vennegjengen og i mediene.

Fakta Disse kan du snakke med om prevensjon – Fastlegen din – Helsesykepleier på skolen eller helsestasjonen – Sex og samfunn har en egen chat hvor du kan stille spørsmål til helsepersonell helt anonymt mandag til torsdag. Vis mer

