Når skal vi godtas?

Ayesha Akram (19) Medisinstudent ved Universitetet i Oslo

Nå nettopp

T.v: Ayesha sammen med bestefar Mohammed Akram under en bursdagfeiring tidlig på 2000-tallet. T.h: Hva gjør pakistanere i Norge? blir TV 2-journalist Kadafi Zaman spurt av en Sian-demonstrant i 2020. Foto: Privat/ skjermdump TV 2

Besteforeldrene mine gjorde alt de kunne for å bli en del av det norske samfunnet. Skiturer, «Ja, vi elsker», dugnader. 50 år senere får vi likevel spørsmål om hva vi gjør her.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Mens politikerne jevnlig minner oss om viktigheten av integrering, driver høyreekstreme grupper som Stopp islamiseringen av Norge (Sian) heksejakt mot innvandrere. Som en med innvandreropphav strever man ekstra mye for å bli godtatt som nordmann og ikke utlending. Derfor jobber man beinhardt, man betaler skatt og lever etter norske verdier og normer.

Likevel må vi fortsatt høre «Hva gjør pakistanere i Norge?» i 2021, slik TV 2-journalist Kadafi Zaman nylig fikk høre fra en Sian-demonstrant under et opptak.

En del av det norske samfunnet

På slutten av 1960-tallet kom de første arbeidsinnvandrerne fra Pakistan og andre land til Norge. Blant disse kom også min egen bestefar i ung alder i håp om å kunne gi sine barn og barnebarn en stabil fremtid.

Fakta Dette er saken – I en episode av dokumentarserien Norge bak fasaden undersøker blant annet TV 2-journalist Kadafi Zaman hvor Norge står i kampen mot hatkriminalitet og terror. – Her vises det et klipp av en Sian-demonstrant som spør Zaman om «hva pakistanere gjør i Norge». Til TV 2 forteller Zaman at utsagnene var sårende og et «slag i ansiktet». – I etterkant har han fått tusenvis av støttende meldinger. Kilde: TV 2 Vis mer

Bestefaren min og alle andre innvandrere som kom til Norge, jobbet ikke bare dag og natt for å sikre familien en god fremtid. De bestemte seg for å bli en del av det norske samfunnet. De lærte seg språket, deltok i arbeidslivet, ble med på dugnader og feiret Grunnloven hver 17. mai like mye som alle andre nordmenn.

De lærte barna sine å stå på ski selv om de selv aldri hadde sett snø engang. De lærte barna sine «Ja vi elsker» selv om de ikke kunne like bra norsk som majoriteten. De lærte barna sine å jobbe ekstra hardt og å bidra i samfunnet.

Ayesha Akram Foto: Privat

En del av dagens Norge

De var opptatt av å integrere barna sine på tross av språk- og kulturforskjellene. Alt dette gjorde de ikke for fremdeles å få spørsmål om hva de gjør her i 2021, men fordi de hadde et ønske om å bli en del av Norge.

Selv om foreldrene og besteforeldrene til mange med innvandreropphav kanskje ikke hadde de høyeste utdanningene eller de best betalte jobbene da, så er deres barn og barnebarn i dag overrepresenterte ved høyere utdanning. De var kanskje ikke like integrerte da de kom, men det er de i dag, og likevel er det et problem for mange at vi er her.

Når skal vi godtas? I dag er vi blant dem som sitter på Stortinget. Vi er blant dem som underviser fremtidens Norge på universiteter og skoler. Vi er blant dem som er i forsvarslinjen mot koronapandemien. Vi er en del av dagens Norge. Vi er norske. Jeg er norsk.

Så jeg referer til Hkeems låt: «Hvis landet mitt er landet ditt, hvorfor blir jeg fortsatt behandlet som en ghettoparasitt?»

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.