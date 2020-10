Æresdrap har alltid vært min største frykt

Nikita Amber Abbas (19)

Nå nettopp

Selv om jeg kommer fra en dårlig kultur, har jeg en fantastisk familie, skriver Nikita Amber Abbas (19). Kristine Aas

Jeg kommer fra en kultur med strenge regler. Man skal ikke miste jomfrudommen før etter ekteskap, skeive er syndere og kvinner skal dekke seg til og være stille i et hjørne.

NRK-serien Skamløs,basert på et Si ;D-prosjekt, er en serie som viser meg at den kulturen jeg kommer fra, ikke trenger å være den kulturen jeg skal tilbringe resten av livet mitt i.

Jeg måtte ta et valg

Når jeg ser serien Skamløs, føler jeg meg bra, men samtidig veldig dårlig. For jeg har vært en av de heldige.

Selv om jeg kommer fra en dårlig kultur, har jeg en fantastisk familie. Min familie har alltid tatt meg imot, vært åpen og turt å snakke om temaer som er vanskelige. Selv om familien min er fantastisk, har ikke hele slekten min vært det samme.

Derfor måtte jeg velge å kutte kontakt med dem. Det var enten slekten min eller min psykiske helse.

I tredje episode er temaet ære. Hvordan æreskultur kan føre til drap. Det har vært min største frykt, hvis jeg reiser til mitt hjemland Pakistan, langt ut på landet.

Hva skjer om de finner ut at jeg er åpen om seksualitet, min legning og kler meg i kjoler? Serien Skamløs forteller meg at jeg ikke er alene. Jeg er ikke alene om frykten for å bli skadet på grunn av de temaene jeg ønsker å snakke mer om.

Du er ikke alene

Derfor er det viktig at flere ser serien. Flere trenger å vite at de ikke er alene.

Vi trenger at flere innser at det ikke bare finnes trangsynte imamer, og at det finnes muslimske foreldre som tar med barna sine på svømmeopplæring. Vi trenger å se det gode, vi trenger å se forandringen, og vi trenger å se flere snakke om tabubelagte temaer.

Når det er sagt, håper jeg at det vil komme flere episoder. Det er altfor mange temaer og altfor få episoder. Jeg håper også at de fokuserer enda mer på temaene og mindre på selve boken de har skrevet.

