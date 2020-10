Statsbudsjettet er et generasjonssvik

Vårin Sinnes (20) Leder for Grønn Ungdom Rogaland

Kristin Knutsen (21) Sentralstyremedlem i MDG

Alt blir bra, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) i åpningsinnlegget til statsbudsjettet. Men for hvem? spør Vårin Sinnes og Kristin Knutsen i Grønn Ungdom. Foto: Jil Yngland / NTB

Statsbudsjettet viser svart på hvitt at regjeringen ikke bryr seg om å nå klimamålene de har satt seg.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) skryter av at årets statsbudsjett kutter litt mer utslipp. I realiteten er statsbudsjettet et enormt løftebrudd. Det viser at regjeringen bare kommer til å kutte under halvparten av det de har lovet innen 2030. Ministere som klapper seg selv på skulderen for at utslippene så vidt går ned, er farlig for vår generasjon. Vi trenger politikere som kutter nok til at vi faktisk løser klimakrisen.

Ministeren burde brukt statsbudsjettet til å gjøre det enklere og billigere å leve miljøvennlig. I stedet innfører han en elbilavgift på over 2000 kroner i året. Samtidig nekter de å øke bensin- og dieselprisene, og å gjøre det dyrere å fly. Hvordan skal utslippene i transportsektoren gå ned når regjeringens politikk legger opp til det motsatte?

Enormt svik

Oljenæringen gjør Norge til verdens syvende største eksportør av CO2. Likevel har regjeringen brukt året på å subsidiere oljenæringen stadig mer. I EU gikk hver fjerde euro i koronakrisepakkene til klimatiltak. I Norge derimot gikk kun to prosent av krisepengene til grønn omstilling.

Milliardinvesteringene gikk i lomma på oljenæringen. Det samme skjer i statsbudsjettet. Investeringene i flytende havvind for eksempel økes ikke med en krone. Allerede flykter flere mennesker fra klimaendringer enn krig. Regjeringen svarer med å øke Norges oljeavhengighet. Det er et enormt svik.

Vårin Sinnes (20) er ungdomskandidat til Stortinget for Grønn Ungdom i Rogaland. Foto: Privat

Kristin Knutsen (21) er sentralstyremedlem i MDG. Foto: Privat

Det finnes selvsagt lyspunkt i statsbudsjettet. Det er bra at regjeringen satser mer på jernbane og CO2-fangst og lagring. Men det hjelper lite så lenge de ikke klarer å få ned utslippene.

Nedprioritert

Siden Erna Solberg ble statsminister har Norge bare kuttet litt over én prosent av utslippene våre i året i snitt. Nå som Frp er ute av regjering, hadde vi håpet å få se et statsbudsjett som tok klimakrisen på alvor. Slik gikk det dessverre ikke. Igjen ser vi at klimamålene ikke lenger betyr noe for regjeringen når pengene skal på bordet.

Alt blir bra, sa Jan Tore Sanner i åpningsinnlegget til statsbudsjettet. Men for hvem? Ministeren må være ærlig på at vår generasjon har blitt nedprioritert. Det hjelper ikke å friste kidsa med økt frikortgrense på en dødende planet. Statsbudsjettet er ingen gavepakke, det er et generasjonssvik.

