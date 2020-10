Kan vi slutte med svartmalingen?

John Petter Stevik (17) Medlem av Unge Høyre

15. okt. 2020 07:00 Sist oppdatert nå nettopp

Jeg er overbevist om at de fleste politikere bare gjør sitt beste.

Å svartmale motivene til motparten er en hersketeknikk som stadig brukes i den offentlige debatten. Kanskje skyldes denne praksisen mer fordommer enn fakta? Dette tror jeg kan ha mye av skylden for at det politiske bildet stadig blir mer polarisert.

Folk flest er gode er tittelen på Rutger Bregmans nyeste bok. Jeg er overbevist om at stortingspolitikerne ønsker å gjøre det de tror er best for Norge og verden når de drar på jobb. De er nok heller uenige i prioriteringer og løsninger.

Ødeleggende for politikken

Venstresiden demoniserer høyresiden, og høyresiden anser venstresiden som naive. Når man lager motsetninger mellom by og land eller rik og fattig, vekker det følelser som får folk til å forakte motparten. Retningen det offentlige ordskiftet tar, tror jeg neppe er bra hverken for norsk politikk eller tilliten mellom folk.

Stortingspolitiker for Høyre, Stefan Heggelund, forteller i en podkast at en av hans viktigste saker alltid har vært fattigdomsbekjempelse. Han startet sin politiske karriere i Sosialistisk Ungdom.

Er det ikke fascinerende hvordan han ifølge venstresidens stereotypier har gått fra å være god til grådig? En på høyresiden kunne sikkert sagt at han gikk fra å være naiv til opplyst.

Hederlige motiver

Fordommer og stereotypier kan være en forklaring, og mediene kan nok være noe skyldig. Brukertilpassede nyheter gjør at vi oftere blir servert innhold som stemmer med vår egen virkelighetsoppfatning.

Vi kan få ulike svar på samme spørsmål, for eksempel innenfor forskning. Da blir vi dårligere på å forstå meningsmotstanderens perspektiv. Det blir derfor vanskeligere å forstå at motparten din også kan ha hederlige motiver.

Det er på tide å ta et oppgjør med polariseringen som preger det offentlige ordskiftet før det går for langt. Ja til en anstendig, reflektert og kunnskapsbasert debatt!

