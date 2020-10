Ensomheten kan komme når man alltid ser at andre er sammen

Andrea Eftang Rø (21)

Sjekker du om vennene dine faktisk har det bra, eller liker du kun bildene deres på Instagram? spør Andrea Eftang Rø (21)? Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

«Du er aldri alene» sto det i et innlegg på Instagram, men sosiale medier er også grunnen til at mange føler seg ensom.

Forrige uke fylte Instagram ti år. Selv er jeg 21 år, så Instagram kom rett før jeg ble tenåring. På den tiden var applikasjonen en helt annen enn i dag. Da fulgte vennegjengen hverandre. La ut de tingene som skjedde der og da, uten å tenke noe særlig mer over det.

I dag er Instagram en plattform der vi fremmer oss fra vår beste side. Instagram har blant annet skapt fenomenet der folk blir kjent for å være kjent.

Nærmere sammen

Sosiale medier har bidratt til at jeg kan følge med på alle jeg kjenner og bryr meg om. Gi en liten hilsen til dem gjennom en «like» eller en kommentar. Det er noe jeg setter stor pris på.

Men sett bort fra alt det gode sosiale medier bringer med seg, er det et blitt en prestasjonsarena, med et evig stort sammenligningsgrunnlag.

Vi speiler oss i hverandre og tilpasser oss. Forskjellen på meg som 14-åring og en 14-åring i dag, er at jeg også fikk speile meg i de som var fysisk rundt meg, ikke hele verden.

Andrea Eftang Rø (21). Foto: Privat

Styrer psyken

10. oktober var det verdensdagen for psykisk helse. På Instagram florerte det med bilder om at «man må tørre å spørre om hjelp» og «du er aldri alene». Det var nydelig, men samtidig veldig vondt. Vi kan diskutere om flere får psykiske vansker nå enn tidligere. Eller om det heller er sånn at vi snakker mer om det nå. Uansett er det lett å føle seg ensom når «alle andre er sammen hele tiden».

Instagram utviklet seg fra å være en plattform der jeg fulgte vennegjengen, til å bli en plattform for uoppnåelige idealer på andre siden av jorden. Jeg leste et sted at Instagram var ment til å spre glede og kjærlighet. Det er noe av grunnen til at appen har et hjerte som «liker-funksjon».

Appen sprer fremdeles glede for mange i dag. Samtidig viser den hvem som er sammen, og hvem som ikke ble invitert. Teknologi gikk fra å være et hjelpemiddel, som skulle knytte oss sammen, til å bli selve kjernen av «ensomhetsproblemet».

Bedre med begge deler

Relasjoner gjør deg mer mentalt robust. I stand til å takle utfordringer og stress på en bedre måte. I livets opp- og nedturer er dette en mulighet vi ikke kan la gå fra oss. For vi vil ha et samfunn av robuste og gode mennesker som vet å sette pris på hverandre.

Til tross for at jeg synes Instagram har utviklet seg i en noe negativ retning, bruker jeg det fremdeles. Jeg vet at denne teksten ikke kommer til å få noen til å slette appen. Det er heller ikke poenget. Poenget er at vi må huske på å sende den meldingen og ringe den vennen. Ikke bare like bildet på Instagram.

Det handler om å stille seg selv spørsmålet: Sjekker du vennene dine like ofte som du sjekker Instagram?

