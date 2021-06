La oss male husene i gladere farger

Filippa Bermann Fischer 14 år

6 minutter siden

Filippa Bermann Fischer (14) spør: Hvorfor ikke bryte normene ved å male husene i gladere farger? Her fra Grünerløkka i Oslo. Foto: Olav Olsen

Hver gang vi bygger nye hus, virker det som at vi alltid skal gjøre ting så «moderne» som mulig. Men hvorfor ikke bryte normene ved å male husene i gladere farger? Få svart og hvitt av moten, få fargene inn? Vi kan være landet som skiller oss ut. Landet med lysere farger.

Mange synes kanskje at dette er en dårlig idé. De liker kanskje det som er på moten nå, at alt skal se så «rent» ut som mulig. Rene flater med lite pynt. Det vil kanskje koste mye penger å male så mange hus på nytt med nye farger, men visste du at farger faktisk kan påvirke humøret vårt?

Farger påvirker

Bare det at du ser en farge kan endre på humøret ditt uten at du vet det. «Farger kan faktisk påvirke både appetitten og sexlivet ditt», skriver Nettavisen. Om du møter en ny person, kan du for eksempel ta på deg grønt, som signaliserer ro og balanse. Alt etter hva slags førsteinntrykk du vil gi den andre personen.

Filippa Bermann Fischer (14). Foto: Privat

Under korona har det vært mye alenetid uten sosiale sammenkomster. Angst- og depresjonssymptomer er nesten blitt tredoblet, ifølge en undersøkelse fra Universitetet i Oslo. Jeg tror vi trenger å oppleve nye steder og å møte nye mennesker.

Jeg tror at om vi maler om slitte, grå bygninger for eksempel til en sterk grønntone, kan det få folk til å stoppe opp og tenke over hva de ser. Kanskje få koblet av hjernen på noe annet. Kanskje en person vil gi fra seg et lite smil, bli litt gladere. Hva er vel ikke et smil verdt i denne tiden?

Glad av fargerike bygninger

Farger gir skjulte budskap og henger sammen med humøret. Jeg tror kostnadene er verdt det, om folk blir gladere av å se fargerike bygninger.

Jeg ser rundt omkring at mange maler innsiden av huset sitt i morsomme og sprudlende farger. Men de tør kanskje ikke å gjøre det samme på utsiden. Det er nesten en norm at hus skal være hvite, svarte eller brune.

Folk er kanskje redd for å skille seg ut i nabolaget. Men hvis man drar til gamle steder av byen, vil man se at mange av husene er i pastellaktige farger. Jeg mener at siden det var vanligere å ha hus i forskjellige farger før, kan vi gjøre det igjen.

