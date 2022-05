Hva skjer med klimabudsjettet til regjeringen? Grått, grått, grått.

Frøya Skjold Sjursæther (15) Fylkesleder, Grønn Ungdom Vestland

7 minutter siden

Frøya Skjold Sjursæther er fylkesleder av Grønn Ungdom Vestland.

Hva skjedde med regjeringspartienes valgløfter?

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Med lave forventninger ventet jeg spent på regjeringens reviderte statsbudsjett. Skuffelsen ble stor. I det nye statsbudsjettet kutter Arbeiderpartiet og Senterpartiet enda mer i bevilgninger til klima og miljø.

Det at regjeringen ikke prioriterer klima, burde ikke overraske noen.

Plattformen Støre-regjeringen la frem i fjor, slo fast at regjeringen ønsker å bore etter olje og gass på norsk sokkel i all overskuelig fremtid. Det som derimot er overraskende, er at regjeringen går inn for å svekke et klimabudsjett som allerede var på bristepunktet.

Tomme valgkamp-ord

FNs klimapanel slår fast at investeringene i klimatiltak må tre- til seksdobles. Man kan spørre seg hva slags forskning og øvrig beslutningsgrunnlag regjeringen legger til grunn for sitt klimabudsjett.

Under valgkampen lovet Jonas Gahr Støre (Ap) at han skulle bli en klimaforkjemper som statsminister. Trygve Slagsvold Vedum (Sp) skulle jobbe for å få ned utslippene.

«Jeg skal kunne se mine barnebarn i øynene», sa Støre i sin seierstale valgnatten 13. september. De unge skulle få et godt liv på en levelig klode.

Hvordan skal Støre kunne se dagens barn og unge i øynene med god samvittighet, samtidig som det foreslås slike kutt? Er valgløftene glemt?

Grått, grått, grått

Etter åtte oljegrå år med Solberg-regjeringen kunne den nye regjeringen ha skilt seg ut og gått foran i det grønne skiftet. I stedet velger den å videreføre en utdatert og hensynsløs klimapolitikk.

Det er når de tøffe politiske prioriteringene skal gjøres, at politikerne viser sine virkelige farger. Og denne regjeringen har vist seg gråere enn på tiår.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!