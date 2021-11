Vi vokste opp sammen på Bjørndal. Vi hadde ingen steder å henge.

Rozerin Fredriksen Herki UngBjørndal

Hassan Al-Ouda UngBjørndal

Selin Ekmekci UngBjørndal

40 minutter siden

Rozerin Fredriksen Herki (20), Hassan Al-Ouda (20) og Selin Ekmekci (20) er bekymret for at bydelsvertene i Ung Bjørndal forsvinner.

I alle år har vi sett at mange andre bydeler i Oslo øst får støtte og oppmerksomhet.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

I alle år har vi sett at mange andre bydeler i Oslo øst får støtte og oppmerksomhet. Men når er det vår tur? Eller må vi vente på en drastisk hendelse før vi blir tatt seriøst?

Vi kan ikke vente på at noe alvorlig skjer før vi gjør noe med det. Da er det for sent. Og man snakker om å forebygge, gjør man ikke?

Ingen steder å være

Vi tre vokste opp sammen på Bjørndal uten noen form for fritidstilbud.

I en alder av 13 år hadde Hassan og kompisene ingen steder å være. Utenom ett sted: Kebabsjappa. Men bare hvis en av guttene kunne spandere en pommes frites.

På en god dag kunne de spleise på en pizza. De brukte ekstra god tid på å spise, for når maten var ferdig, ble de kastet ut. Og ute var det ingen steder å være.

Fakta Hva er Ung Bjørndal? En møteplass for ungdom i aldersgruppen 13–19 år tilknyttet Bjørndal.

Hensikten er å motivere og veilede ungdommen innenfor sitt interessefelt.

Nominert til Oslos beste forening av Aftenpostens lesere. Se de nominerte her Kilde: Ung Bjørndal/Aftenposten Vis mer

Blir frarøvet det vi ikke hadde

Det er ikke alle som kunne ha besøk. De fleste hadde mange søsken. Bodde i mindre leiligheter. Så det endte opp med at man hang ute.

Selin og Rozerin har vært med på å arrangere jentekvelder gjennom Ung Bjørndal. Fordi vi vil skape det fellesskapet blant jentene som vi aldri hadde selv som ungdom.

For da vi vokste opp, hadde vi bare hverandre. Vi hadde ikke noe som Ung Bjørndal, hvor vi kunne bli kjent med andre jenter. Og vi hadde ingen å vende oss til. Ingen å prate om vanlige «jenteting» med.

Alt vi manglet som ungdommer, har Ung Bjørndal tilbudt de yngre generasjonene. Dette har vært vår motivasjon som frivillige i Ung Bjørndal. Men nå blir bydelsvertene tatt fra dem.

Det lille tilbudet vi hadde

Ung Bjørndal er et ungdomsforum hvor ungdommer får medvirke lokal samskaping. Som de selv sier: «Av ungdommer for ungdommer».

Her er Rozerin Fredriksen Herki (20)og Selin Ekmekci (20) sammen med bydelsvertene i Ung Bjørndal. Hassan Al-Ouda (20) er ikke avbildet.

De fire bydelsvertene ansatt av bydelen styrer showet. Og de vier tiden sin til å lage gode og gjennomtenkte opplegg. Men nå mister de stillingene sine fra og med desember. Og uten bydelsverter blir aktivitetsnivået senket betraktelig.

Det er fordi Søndre Nordstrands økonomi kneler. I år må de bruke 34 millioner kroner mer på barnevern enn budsjettert. Det går utover bydelsvertene.

Vi har sett midler gå til andre tilbud i Oslo øst, og selvfølgelig er det like viktig. Men det er Bjørndal også! Da vi endelig fikk det lille tilbudet etter alle disse årene, mistet vi det. Det gikk ikke to år engang.

På tide med endring

Politikere snakker alltid om å forebygge, men alt de ser ut til å gjøre, er å reagere når det er for sent. Er det ikke på tide at vi faktisk forebygger, istedenfor å bare prate om det?

Kommunen må distribuere midler mer rettferdig. Vi har sett andre områder få masse midler, mens Bjørndal nesten ikke har fått noe. Er det rettferdig?

Bydelsvertene har vært med å forebygge og skape en trygg møteplass. Men i dag blir bydelsvertene tatt fra dem. Og sitteplassene på kebabsjappa er borte.

Så hvor skal ungdommene gå nå?

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!