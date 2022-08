Om jeg bare visste

Elin Margareta Thommessen 21 år

11 minutter siden

Om jeg bare visste at personlighet teller så uendelig mye mer enn utseende, skriver Elin Margareta Thommessen (21).

Denne er til deg som vet, til deg som fremdeles ikke vet og til deg som innerst inne vet, men ikke har klart å innse det ennå.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Om jeg bare visste

At alle er vakre i bikini

At også jeg kan rocke crop tops

At også jeg kan være fin i tettsittende tøy, uten å måtte holde inn magen

Om jeg bare visste

At jeg ikke er en størrelse

At det er mine klær som skal passe meg, og ikke jeg som skal passe dem

At klesskapet med årene vil gjennomgå naturlige forandringer og utskiftninger

Om jeg bare visste

At vi lever i et samfunn med en idealkropp som majoriteten faller utenfor

At kroppspress dyrkes og bevares av samfunnet selv

At skjønnhetsindustrien tjener milliarder på kroppspress og vår usikkerhet

Om jeg bare visste

At personlighet teller så uendelig mye mer enn utseende

At også jeg en dag vil møte en å dele livet med

At hen kan elske meg til tross for, kanskje til dels på grunn av, mine valker og tigerstriper

Om jeg bare visste

At jeg ikke trenger en pute foran magen når jeg sitter

At jeg kan være andpusten uten å trenge å skjule det

At også jeg kan slippe meg løs uten å bekymre meg for om kroppen rister

Om jeg bare visste

At hva jeg spiser, ikke sier noe om meg som person

At også jeg kan unne meg noe godt i ny og ne uten skyldfølelse

At kaloritelling gjør mer vondt for min mentale helse, enn godt for min fysiske

Om jeg bare visste

At meningen med livet ikke er å gå ned i vekt

At min verdi ikke måles i kilo

At tallet på vekta kun er akkurat det: et tall

Om jeg bare visste

At det er greit å ta plass

At høy BMI ikke er synonymt med dårlig helse

At ordet tjukk kun er en beskrivelse og dermed et meningsløst skjellsord

Om jeg bare visste

At man ikke kan hate seg selv tynnere

At man ikke kan skade seg selv til et bedre selvbilde

At man ikke kan snakke seg selv ned til bedre selvsikkerhet

Om jeg bare visste

Og faktisk klarte å innse

Kanskje også jeg

Ville hatt det litt bedre med meg selv

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

�� Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først.