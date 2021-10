Derfor bør firerkravet i matte stå

Arina Aamir (16) Nestleder, Aker Unge Høyre

28. okt. 2021 08:00 Sist oppdatert 14 minutter siden

Det jeg ikke klarer å forstå, er hvorfor man sakte, men sikkert slutter å stille krav i det norske utdanningssystemet, skriver Arina Aamir (16), nestleder i Aker Unge Høyre.

Å stille krav er å bry seg.

Kjetil Nikolai Anda fra Jæren Unge Høyre skrev et Si ;D-innlegg om hvor unødvendig firerkravet i matte for lærerstudiet er. Men la meg forklare hvorfor firerkravet i matte burde stå.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har gått inn for å skrote firerkravet i matte. Det jeg ikke klarer å forstå, er hvorfor man sakte, men sikkert slutter å stille krav i det norske utdanningssystemet.

Mange videregående skoler i Oslo har nå fjernet karakterer i underveisvurderinger. Enkelte partier på venstresiden ønsker å fjerne eksamen. Nå skal man også slutte å stille krav til å komme inn på lærerstudiet.

Jeg mener det er å ta for lett på lærernes oppgave. Man sier indirekte at de ikke er gode nok, og at man derfor skal slutte å stille krav til dem.

Viktig å stille krav

Men Høyre er ikke et parti som tar lett på hverken dagens og fremtidens lærere. Vi mener det er viktig å stille krav for å sikre best mulig læring for alle elever i den norske skolen.

Du ønsker en lege som kan faget sitt, og som hadde høyt nok snitt til å komme inn på medisinstudiet. Du vil også ha en advokat som kan fagfeltet sitt, og som hadde gode nok karakterer til å komme inn på studiet.

Da skjønner ikke jeg hvorfor ikke de samme kravene blir stilt til våre kommende lærere? De skal jo tross alt undervise våre barn.

Lønner seg

I tillegg er det vist at det lønner seg å stille krav til lærerne. På Høyres sider kan du lese at vi har fått 4500 flere kvalifiserte lærere i klasserommene. Antall elever pr. lærer er det laveste på 12 år, og antall kvalifiserte lærere øker hvert år.

Høyres skolepolitikk har økt elevenes valgfrihet, og vi har alltid prioritert kunnskap og mestring for oss elever. I motsetning til den nye regjeringen mener Høyre at det å stille krav, det handler om å bry seg!

