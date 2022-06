Nei, Støre. De økte kostnadene er ikke noe vi bare «må leve med».

Tiril Ekrem Nestleder, Haugaland FpU

Karoline Skjæveland Nestleder, Rogaland FpU

9 minutter siden

Vanlige folk blir flådd, og mange har ikke råd til det mest nødvendige for å leve, skriver debattantene.

Vi trenger endringer. Med en gang.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

I et intervju 13. juni med TV2 kunne statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fortelle at de økte kostnadene i samfunnet «vil påvirke oss, og det må vi leve med» og «sånn er det». Det får oss til å reagere.

Høyeste på flere tiår

I dag har Norge den høyeste prisveksten vi har sett på 34 år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Én av fire nordmenn sitter samtidig igjen med dårligere råd etter at Støre og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum tok over regjeringsmakten, viser en undersøkelse gjort av TV2.

Statsministeren uttaler at vi må venne oss til de økte kostnadene i samfunnet, men vi kan ikke slå oss til ro med at «dette må vi leve med».

Vanlige folk blir flådd, og mange har ikke råd til det mest nødvendige for å leve. Drivstoffprisene nærmer seg nå 30 kroner literen.

Ikke vær fornøyd

Det er på høy tid at regjeringen slutter bare å si at de følger situasjonen nøye og heller begynner å gjøre noe med saken. Hvis regjeringens plan var å gjøre hverdagen lettere for vanlige folk, betyr vel det at vanlige folk ikke eksisterer. De fleste vanlige folk har nemlig fått det tøffere med den nye regjeringen.

I samme intervju sier statsministeren «jeg er fornøyd med kursen vi har satt». Jonas Gahr Støre, betyr dette at du er fornøyd med at nordmenn sliter mer enn de har gjort på over 30 år?

Løsninger blir nedstemt

Flere ganger har Frp vært i Stortinget og foreslått tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for folk flest.

Vi har foreslått å kutte avgiftene på drivstoff, slik at folk slipper å tømme lommeboken fordi de er avhengige av bil. Nedstemt.

Vi har foreslått å sette en makspris på strøm, slik at studenter eller aleneforsørgere slipper å bli økonomisk ruinert når de dusjer eller lager mat. Nedstemt.

Vi har foreslått å senke matmomsen, slik at familier skal ha råd mat på bordet. Nedstemt.

Vanlige folk sliter i Norge i dag. Dette er et resultat av en regjering som overhodet ikke tar nok hensyn til sine innbyggere.

Dette er ikke noe vi bare kan «leve med». Tanken på å vokse opp i et Norge hvor man må ha millionlønn for å kunne leve et godt liv som «vanlige folk», er skremmende. Kjære Støre, vi trenger endringer. Med en gang.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først.