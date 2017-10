Kvinnefotball blir nedprioritert og kalt «handicapfotball»

Som alle vet, kan ikke kvinner og menn sammenlignes biologisk. De har forskjellig anatomi og det gjør at spillet til herrene vil gå mye fortere enn spillet til kvinnene.

Likevel ligger det norske kvinnelandslaget mye bedre an enn det norske herrelandslaget på FIFA-rankingen.

Se til USA

Kvinnene ligger på 14. plass og herrene ligger på 73. plass. Kvinnelandslaget klarer å henge med i kamper mot for eksempel Tyskland og USA, mens herrene sliter med å score mål mot gode motstandere.

På tross at dette, satser Norges Fotballforbund mest på herrene.

I USA er kvinnefotball like stort som herrefotball. Kvinnene tjener like mye som herrene og det er like mange tilskuere på kampene. Dette har ført til at USA ligger på 1. plass på FIFA-rankingen for kvinner.

Liten satsning

I Norge er det bare 10 av 16 eliteserielag som har kvinnelag. Av dem er det et fåtall som satser veldig og som gjør det godt i Norge.

Store klubber som Rosenborg, Brann og Strømsgodset er eksempler på lag som ikke har kvinnelag. Dette er klubber som har god økonomi og kan lage gode muligheter for kvinner også.

I Kristiansund, hvor jeg bor, er det et godt herrelag som spiller i eliteserien. Klubben har ikke kvinnelag.

Selv spiller jeg på byens beste damelag og har ingen fordeler med å spille der. Vi spiller på en dårlig bane, mens guttelaget spiller på et fint stadion og har en mye større ramme rundt kampene.

Kvinnefotballen her i Norge blir rett og slett tilsidesatt av Fotballforbundet og klubber.

