Hver gang en eller annen blogger klarer å spy ut et eller annet vrøvl, forholder jeg meg for god til i det hele tatt å si noe eller bry meg. De gjør det bare for pengene og for å ha noe å skrive om.

Dette er sikkert bakgrunnen for toppløsbølgen som nå går over hele blogg-Norge også.

Men nå er jeg for god til ikke å si noe – og i alle fall for god til å la være å bry meg.

Når Anna Rasmussen, kjent som bloggeren Mamma til Michelle, legger ut et bilde av seg selv hvor hun «tilfeldigvis» er blitt knipset toppløs av forloveden Jan Lossius mens hun legger vegg-til-vegg-teppe, da fyres det i gang for mye inni meg til å være stille.

Som i en billig pornofilm

Men det er ikke toppløsbildet som provoserer meg mest – det er hva Mamma til Michelle slår tilbake med når kritikken kommer.

Da skjuler hun den seksualiserte agendaen sin bak et forsøk på å ta opp en feministisk kamp.

Hun skriver at det ikke ville vært noen reaksjoner hvis det var Jan som var på bildet. Nei, det hadde det ikke.

Men Jan var heller ikke den som sto klar i en sexposisjon for hunder og gjorde et oppussingsprosjekt om til en scene fra en billig pornofilm.

Et seksuelt objekt

Jeg blør for feminismen, men dette stuntet startet ikke med at Mamma til Michelle skulle ta noen som helst kvinnekamp. Slik jeg oppfatter det, startet det med et behov for å vise frem pupp og kropp i en heldig situasjon mens hun legger vegg-til-vegg-teppe.

Når hun da får kritikk, svarer hun med politiske holdninger som etter mitt syn er en hån mot feminismen.

Med dette bildet kjempet hun ikke for å kunne gå i bar overkropp, hun skulle gjøre seg selv til et seksuelt objekt.

Så har du reaksjonen fra de andre bloggerne, som støtter opp under argumentet til Mamma til Michelle og gjør at det hele plutselig blir en kamp om at jenter ikke kan gjøre det samme som gutter.

Flere bloggere legger ut bilder av seg selv med puppene flagrende ute i dagligdagse sammenhenger, og prinsippet i saken kan jeg være med på. Det er trist at jenter og kvinner ikke har samme frihet som gutter og menn til tross for at vi lever i et moderne samfunn.

Mange andre kvinnesaker

Men her har de som blogger, en arena hvor tusenvis av unge norske jenter, fremtiden vår, leser og lar seg inspirere hver eneste dag. Så er det den kampen bloggerne velger å ta?

Jeg bryr meg vel ikke om at jeg ikke kan sprade rundt med puppene på halv tolv i enhver situasjon.

Det jeg bryr meg om, er at kvinner i mange yrker ikke tjener det samme som menn, at de ofte ikke får jobb hvis arbeidsgiveren frykter at de blir gravide og at tusenvis tvangsgiftes, voldtas, selges og nektes utdanning kun fordi de er jenter. På en plattform med så mange unge, lettpåvirkelige jenter, kan vi ikke heller snakke om dette?

Mary Wollstonecraft, som var feminist på 1700-tallet, hadde snudd seg i graven om hun visste at rosabloggere som dette i det hele tatt får lov til å sette dagsorden for unge jenter i Norge.

Jeg kjenner til regelen om at «hvis du ikke har noe pent å si, så kan du la være å si noe». Kan vi heller innføre «hvis du ikke har noe fornuftig å si, så kan du la være å si noe»?

