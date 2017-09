Vi teller 2017, og dessverre finnes rasisme overalt og skjer mot alle typer mennesker.

Hvorfor dømmer vi hverandre så fort? Hvorfor er det fortsatt mennesker som vil spre hatefulle kommentarer mot andre grupper mennesker?

Hvorfor skal vi stemple hvera ndre og la hodeplagg, klær eller utseende hindre oss i å innse at vi alle er et folk, at vi alle er mennesker?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Rare spørsmål

Som kineser født og oppvokst i Norge har jeg vært ganske heldig. Jeg har opplevd få rasistiske situasjoner sammenlignet med foreldrene mine.

Men sannheten er at ikke alle former rasisme blir anerkjent i like stor grad. Når jeg nevner ordet rasisme, tenker mange kanskje på rasisme mot mørkhudede eller mot muslimer, siden dette er så mye omtalt i mediene.

Men hva med oss andre?

Hva med oss «smarte asiatere med små øyne som spiser ris hver dag»?

Mange av oss har hørt disse vitsene før, men det virker som om de ofte blir ignorert eller latterliggjort.

Jeg har selv opplevd å bli spurt om jeg spiser hunder etter at folk har fått vite at jeg er kinesisk. Hver gang noen spør meg, føler jeg meg nesten flau over bakgrunnen min. Er det virkelig passende å spørre om noe sånt?

Alle er unike

For et par år siden tenkte jeg ofte at jeg hadde lyst til å se «norsk» ut, og ikke minst, ikke å føle meg annerledes. Jeg har nå forandret mening, og jeg håper virkelig at dere som sliter med dette, gjør det samme.

Ofte har jeg lyst til å fortelle at jeg er oppvokst i Norge og at jeg er norsk akkurat som alle andre.

Men hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg alltid skjønt at jeg aldri vil bli hundre prosent norsk i andres øyne. Uansett burde jeg være stolt av min etnisitet.

For du er ikke en stereotype, du er deg. Vi er alle unike og helt spesielle.

Og hvis alle hadde vært og sett like ut, hadde verden vært utrolig kjedelig.

Du er et menneske, vi alle er mennesker, så derfor sier jeg nei til rasisme.

Les mer om rasisme: