Unge Høyre følger ikke med i timen. Skolehelsetjenesten ble styrket under rødgrønn regjering | Ingrid Myhr (18)

I et innlegg forrige uke skriver leder i Oppland Unge Høyre, Silje Johansen, om helsesøstre i skolen. Hun har tydeligvis ikke fulgt med i timen når hun sier at det ble færre helsesøstre i den norske skolen under den rødgrønne regjeringen.

Ansatte flere helsesøstre

Faktisk.no sjekket denne påstanden for to uker siden og påstanden var rett og slett helt feil. Skolehelsetjenesten ble styrket under den rødgrønne regjeringen, og Arbeiderpartiet ansatte flere helsesøstre.

Helsesøstre og skolehelsetjenesten er en viktig sak som engasjerer oss unge – med god grunn.

Unge i dag føler et sterkere press på prestasjon, utseende og krav enn generasjonene før oss.

Antall på vår alder med psykiske problemer øker. Folk faller fra videregående skole og flere vet ikke om de kan få fullført utdanningen sin fordi det ikke finnes læreplasser.

Må bli sett

Det viktigste er ikke likevel at vi faktisk økte antall helsesøstre og styrket skolehelsetjenesten forrige gang vi satt i regjering. Det viktigste nå er hva vi skal gjøre om vi vinner valget 11. september.

Barn og unge fortjener en skole som er der for oss, som gir oss en god utdannelse og som hjelper oss gjennom hverdagen. Vi trenger at skolen ser oss: i klasserommet, i kantinen og på helsesøsters kontor.

Derfor vil Arbeiderpartiet styrke skolehelsetjenesten og sørge for at helsesøster er til stede på hver skole, hver dag.

Vil skape en bedre fremtid

Vi skal ansette 3000 nye lærere for å sørge for at det er enda flere på skolen som kan se hver enkelt elev og gi dem den oppfølgingen de trenger.

Vi vil ha på plass mobbeteam som gjør det lettere å bli sett, si ifra, og få hjelp. Arbeiderpartiet skal sørge for at alle yrkesfagelever skal få en læreplass og få fullført utdanningen sin og ikke sitte i usikkerhet.

Valget handler om hva vil gjøre, og Arbeiderpartiet vil skape en bedre fremtid for elevene.