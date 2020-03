Vårsolen skinner i Oslo, og hyttefolket er forhåpentligvis hjemme. Mens Karl Johan er nærmest folketom, strømmer mange til de mer populære turområdene for å nyte det nydelige været.

Rundt Sognsvann på lørdag var det tett i tett med biler, og det var som en parade rundt vannet. I Maridalen var den lille fylkesveien nærmest blitt en motorvei, og også der sto bilene tett.

Hovedstiene ble rent ned av folk som ville tenne bål eller gå en tur, noe som kunne kompensere for at Birken ikke ble noe av.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Sentrum for smitte

Marka kan bli den nye, store smittekilden. For på de populære stiene brytes en-meters-regelen like ofte som et nytt skritt blir tatt. Samtidig som nesten hvert eneste avisoppslag og nyhetssending handler om covid-19, kan det virke som at store deler av Oslos befolkning ikke har fått det med seg.

For all del: Gå på tur! Det er ikke rart at man ønsker å komme seg ut når hele hverdagen er blitt flyttet hjem, og det kan føles som om man går oppå hverandre til enhver tid. Men det finnes så mange fine steder å gå på tur i Oslo. Det er ikke nødvendig at vi alle er på samme sted til samme tid.

Privat

Finn nye stier

Det er for eksempel mange små stier i Maridalen, der det ikke var en eneste sjel. Gå heller der om du kan. Dette gjelder de andre populære turområdene også. Gå heller på småstiene der det er færre folk, så reduserer du smittefaren. Det blir for dumt at vi stenger skoler og arbeidsplasser, når alle møtes i skogen uansett.

Selv om du ikke er i faresonen, tenk på dem som er det. Mange er kanskje lei av å høre at dette er en dugnad, men det er realiteten.

Så hvis du skal på tur og kjører inn i Marka og sliter med å finne parkeringsplass, ta hintet og snu! Da er det bedre å prøve å finne et annet turområde med mindre folk.

