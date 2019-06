Jeg er ulovlig i 70 land. Drar jeg på ferie til strendene i Maldivene, risikerer jeg åtte år i fengsel. Ønsker jeg å se pyramidene i Egypt, risikerer jeg bøter og fengsel i flere år. En safari i Tanzania kan koste meg livstid i fengsel. Og tar jeg turen innom Qatar, risikerer jeg fengselsstraff eller piskeslag.

Dersom du er som meg, vet du kanskje hvorfor jeg er ulovlig. Eller rettere sagt: At vår kjærlighet er ulovlig.

Fordi jeg er skeiv

I april kom meldingen om at sultanen av Brunei hadde satt strengere lover for homofili. Dette betydde steining til døde og amputasjoner for de som ble dømt.

I januar ble det kjent at Trump nektet transpersoner å tjenestegjøre i militæret.

I november begynte forfølgelsen av homofile i Tanzania.

For en tid tilbake ville regjeringen kutte i støtten til organisasjoner som jobber for skeives rettigheter.

Da Kjell Ingolf Ropstad tok over etter barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland, ble det kjent at barne- og likestillingsdepartementet skulle deles opp. Likestillingspolitikken ble flyttet til kulturdepartementet og Trine Skei Grande. Skeive ble kultur. Ikke mennesker med partnere, barn og familier.

Dette er bare noen få eksempler på hvordan skeives rettigheter blir innskrenket.

Ikke misforstå meg: Ting blir bedre. Aldri før har skeives rettigheter vært så bra som nå. Men likevel ser vi en trend hvor tendensen til bedring forsvinner. Vi ser fortsatt at skeives hverdag ikke er en dans på roser.

Dersom jeg kysser, klemmer eller leier den jeg elsker nedover gaten, er det en begrunnet frykt som snakker til meg. Som sier «pass på at du ikke blir slått ned, spyttet på og trakassert».

I fjor sommer ble et homofilt par slått ned midt i Stavanger sentrum.

Nylig ble huset til et lesbisk par i Sandes ramponert, og for noen dager siden ble et lesbisk par i London angrepet.

Foruten min legning har jeg ikke noe til felles med noen av dem. Jeg hadde aldri hørt om dem før. Men at disse parene er blitt offer for grov vold og hærverk på grunn av hvem de elsket, har gjort at jeg har sett meg selv i deres situasjon. Det kunne like gjerne vært meg. Bare fordi jeg er skeiv.

Må stå sammen

Men jeg tror det finnes håp. For etter sterk motstand ga regjeringen seg: De kuttet ikke støtten til homofile.

Etter kampanjer og boikott av Brunei snudde sultanen og gjorde om på loven igjen.

Det er altså mulig å gjøre om på de feiltrinnene som er kommet i det siste. Så lenge vi står sammen, kjemper imot, støtter hverandre og konfronterer dem som sitter med tankegangen fra «nitten pil og bue».

Det er mulig å sikre de rettighetene og frihetene vi har. Det er mulig å hindre marginalisering, diskriminering og undertrykking. Det er mulig å gjøre om på fortidens tankegang. Så lenge vi står sammen, støtter hverandre og kjemper side om side for like rettigheter for alle kjønn, legninger, etnisiteter og mennesker.

Så om du er skeiv eller hetero, kvinne, mann eller noe midt imellom, om du er usikker eller skråsikker: Støtt oss som er annerledes. Kjemp med oss. Hjelp oss på veien mot en hverdag fylt med kjærlighet.

Aftenposten kjenner artikkelforfatterens identitet. Han holdes anonym fordi han ikke er åpent homofil.

