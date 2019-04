Nylig kom det frem at halvparten av deltagerne i Hovedlandsrennet kan ha brutt de nye reglene for fluorbruk, som sier at alle utøvere under 16 år har et forbud mot å bruke glidprodukter med fluor i seg.

På Hovedlandsrennet i år ble det testet totalt 48 utøvere.

Testresultatene ble:

25 prosent rødt nivå, noe som betyr sterke indikasjoner på bruk av fluor

25 prosent gult nivå, noe som betyr indikasjoner på bruk av fluor

50 prosent grønt nivå, noe som tyder på at det ikke er brukt fluor i det hele tatt

Det er nesten så jeg ikke tror på testresultatene.

Ulik straff

Jeg er veldig fornøyd med mitt resultat i Hovedlandsrennet. Jeg endte på en 10. plass. Resultatet var såpass bra at jeg skaffet meg sponsorer.

Men om testene stemmer, har minst én person på en plassering foran meg brukt fluorprodukter.

Neste år har jeg et stort mål om å vinne rennet. Men jeg vil nesten se det som en helt umulig oppgave dersom konkurrentene mine bruker fluor.

Privat

Skal jeg være helt ærlig, synes jeg fluorbruk burde straffes. Mitt forslag: Folk kommer ikke til å slutte hvis vi fortsetter som i dag. Vi må ha en straff, kanskje utestengelse, bot eller utgivelse av navnet til utøveren, slik at personen føler en skam og slutter med det.

Jeg tror nok ikke det bare er barna som sier til foreldrene at de vil bruke fluor. Enten spør foreldrene, eller så gjør foreldrene det uten å si noe til dem. I dette tilfelle burde foreldrene få straffen, og ikke barna. Men til syvende og sist har utøveren ansvaret.

Betyr mye

De som jobber med dette, må gjennomføre tester på flere renn, hvis ikke alle. Og i Hovedlandsrennet burde de teste topp 50 i alle klassene.

Men det fungerer ikke hvis de har samme utstyret som de har nå, for det er fryktelig dyrt.

For oss som driver med langrenn, kan gode prestasjoner i Hovedlandsrennet føre til at man kommer inn på skoler, blir sponset eller andre lignende ting.

Jeg orker ikke å drive med en idrett full av juks.

Kutte ut forbudet

Disse testene må også bli bedre og mer presise, for jeg tror nesten ikke det jeg ser.

Gult farenivå er greit, fordi det kan være noe så lite som at noen ski har ligget i samme rom som noen andre ski som er blitt glidet. Dette kunne også ha skjedd meg.

Broren min er snart 18 år, noe som betyr at han har lov til å bruke glidprodukter med fluor i. Og pappa smører jo hans ski imens mine ligger i smørerommet. Betyr dette at man trenger to smørerom?

I så fall burde de heller kutte ut forbudet, sette ned kostnadene på fluorprodukter, få folk til å ta vare på seg selv ved å bruke masker, og få folk til å ta vare på miljøet med ved ikke å skrape av glider som inneholder fluor, i naturen.

