Siv Jensen, jeg vil bare takke deg.

De siste dagene har du skapt oppstyr i mediene. «Vi skal knuse disse jævla sosialistene,» sa du under Frps landsmøtemiddag. Det har ført til at aviser, politikere og velgere har litt av hvert å si om deg.

Du beklager dersom noen føler seg støtt. Men det føler jeg meg ikke. For i helgen hadde du ikke bare kick-off for Frp, men også for oss til venstre i politikken.

I helgen tente du en flamme som ikke blir lett å slukke.

Du har vekket et enormt engasjement, men kanskje ikke slik du hadde håpet. I det norske samfunn er det mange som føler seg urettferdig behandlet.

Regjeringen har de siste seks årene tatt fra dem mye av det de holder kjært ved velferdsstaten. Dere har svekket arbeidsmiljøloven, de rikeste har fått skattekutt, og dere har strammet inn regelverket for å motta arbeidsavklaringspenger. Dette er tiltak som mange er misfornøyde med.

Men jeg synes mediene er litt for harde mot deg. Som Ola Magnussen Rydje skriver i Dagbladet: «At Jensen vil knuse sosialismen, er like sjokkerende som at Bjørnar Moxnes vil knuse kapitalismen».

Det er jeg helt enig i. Kanskje det til og med var velvalgte ord brukt for å provosere, for å skape akkurat denne debatten. Allikevel har jeg en følelse av at utspillet fikk et annet utfall enn du hadde sett for deg.

Det kan hende at kommentaren din trakk noen få til Fremskrittspartiet, men den trakk nok ti ganger så mange til venstresiden.

Så jeg vil bare takke deg for at du tenner denne flammen, gang på gang. Uten deg hadde vi ikke hatt den samme drivkraften.

