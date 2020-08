Lær av Trump, og snakk på en måte alle kan forstå

Daniel Martinsen (16) Leder av Ås Ungdomsråd og tillitsvalgt i Elevorganisasjonen i Viken.

26. aug. 2020 20:30 Sist oppdatert nå nettopp

Måten Trump velger å kommunisere på, har faktisk noe for seg, og enkelte elementer av dette digger jeg, skriver skribenten. Alex Brandon / AP / NTB scanpix

Trump prater enkelt om politikk. Det tror jeg mange kan lære av.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Politikk er for de smarte. Politikk er for de ekstra interesserte. Politikk er for dem som forstår. Eller, er det egentlig sånn?

Svaret er nei. Sånn er det absolutt ikke, men dessverre er det for mange av oss unge som tenker slik. Politikk er ikke vanskelige ord eller smarte formuleringer. Politikk er meninger. Din og min mening.

Du har helt sikkert hørt på en politiker som nesten fikk deg til å sovne. Han som pratet så langsomt, hun som leste opp fra manus, eller politikeren som kommer med alle de vanskelige tallene? Eller vent, du gikk kanskje rett forbi TV-en og inn på rommet fordi det var så kjedelig å høre på?

Også har vi Trump, da. Han som er litt annerledes enn alle de andre, og det fascinerer meg.

Prater enkelt og forståelig

Jeg vedder på at du har sett han på TV og Youtube, og det er et show fra første minutt. Han er full av energi, men viktigst av alt: Det han sier, er så utrolig enkelt.

Fakta Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien. Vis mer

Jeg støtter på ingen måte Trump. Men måten han velger å kommunisere på, har faktisk noe for seg, og enkelte elementer av dette digger jeg. Han sier mye rart, og det at USA har en president som snakker på en rasistisk og nedsettende måte, full av løgn, er ikke bra.

Han gjør derimot én ting bra, og det er å prate på en enkel og forståelig måte. Akkurat dette kan vi faktisk lære noe av.

Under det amerikanske valget var enten alle motstanderne sykt kjedelige, eller så pratet de for vanskelig. Kanskje det var nettopp derfor han vant?

Trump gjorde amerikansk politikk til noe alle kan kjenne seg igjen i og diskutere.

«Nei, jeg er ikke smart nok»

Politikk er nemlig ikke bare for de ekstra interesserte og dem som har lært seg «språket». Politikk skal være for alle. Trump sa meningen sin på en måte så selv en tiåring forstod det og kunne støtte det. Det sier seg selv, men du kan ikke støtte noe du ikke forstår, og da bryr du deg heller ikke så mye.

Daniel Martinsen (16), leder av Ås Ungdomsråd og tillitsvalgt i Elevorganisasjonen i Viken. Privat

Jeg diskuterer ofte ting med venner, og de har så mange smarte meninger og forskjellige syn som jeg aldri har tenkt på. Det som er synd, er at når jeg prøver å få dem med på noe mer der disse meningene kan bli hørt, så er svaret: «Nei, men jeg er ikke smart nok.»

Trenger endring

Vi trenger en endring. Politikk skal være enkelt, og alle skal kunne si sin mening uten å føle seg dum. Dit har vi fortsatt et stykke igjen, og denne ballen gir jeg nå videre til alle dere politikere i Norge, men også deg og meg.

Lær av det (lille) gode Trump gjør, og snakk på en måte alle kan forstå. Ikke bruk de vanskelige ordene som får deg til å høres så sykt smart ut. Politikk er det som driver samfunnet vårt fremover, og da er det viktig å lytte til alle og gjøre politikk til noe absolutt alle kan forstå.

Vi trenger at flere unge blir inkludert i politikken. Det er på den måten vi kan utvikle demokratiet og bygge samfunnet videre. For bare tre år siden var ikke jeg den personen som diskuterte politikk med venner eller turte å si min mening. Det endret seg heldigvis. La oss nå få med enda flere!

Les også Partilederne blir dårligere forbilder for hvert år som går | Nicolai Østeby

Les også Pandemien gir gode tider for konspirasjonsteorien QAnon

Les også Det republikanske partiets sørgelige tilstand

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.