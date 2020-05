Hvordan er hverdagen for studenter i utlandet blitt nå?

Den er blitt annerledes! Utlandet er jo stort, så hvordan utenlandsstudentene er blitt påvirket varierer ut ifra hvilket land de studerer i. I noen land opplever de full «lockdown», hvor man kun får gå ut og handle det mest nødvendige. I andre land har de mildere tiltak og mer frihet enn her i Norge. Mange studenter har også dratt hjem og følger siste innspurt før sommerferien hjemmefra.

Hvor lang tid vil det ta før man kan studere som normalt i utlandet?

Det varierer igjen fra land til land. Noen land har startet opp igjen med fysisk oppmøte til eksamener og forelesninger, mens andre har digital undervisning inntil videre. Det er også forskjeller innad i land. Situasjonen endrer seg fort, og det gjør den også for oss studenter.

Vil det være vanskeligere å få plass på universiteter i utlandet?

I prinsippet vil det ikke være vanskeligere å få plass. Men ved stor arbeidsledighet kan det bli økt konkurranse om plassene, ettersom vi ser at folk i større grad søker seg til studier i slike tider. Noen land har derfor allerede besluttet å øke antall studieplasser, i likhet med det vi ser i Norge.

Samtidig har enkelte spådd at det vil bli større konkurranse om studentene etter at krisen er over, og at det dermed vil være enklere å komme inn på universiteter som trenger studenter og skolepenger for å drive videre.

Vil det være mulighet for utveksling i 2021?

Vi håper det! Her er det universitetene, høgskolene og utvekslingsorganisasjonene i Norge som bestemmer, men vi håper det vil være mulig allerede til høsten til enkelte områder.

Hva skjer med skolepenger i utlandet hvis undervisningen blir digital?

Hva som skjer med skolepenger, vil være opp til hvert enkelt universitet og skole å avgjøre, så vi anbefaler å ta kontakt med dem direkte.

