Jeg har mistet kontrollen over mitt eget liv. Det har sannsynligvis du også. 98 prosent av tiden jeg bruker på mobilen, er helt unødvendig bruk av tid, men likevel gjør jeg ikke noe med det.

Når jeg er sammen med vennene mine, så vet vi alle at vi burde legge vekk mobilen, men likevel gjør vi det ikke. Hvordan er det blitt sånn?

Jeg bryr meg unødig mye

Vi lever i en verden som stadig blir mer teknologisk, men er det egentlig veien å gå? Selv jeg, som til vanlig er en relativt ansvarsfull ungdom, innser at jeg har mistet all kontroll.

Jeg bryr meg unødig mye om likes, streaks, kommentarer og andre ting som jeg hadde greit meg helt fint uten.

Jeg sitter i mange timer hver dag og bare skroller meningsløst.

Tidligere har jeg tenkt: «I forhold til de fleste andre er jo ikke jeg så ille», men skal det virkelig være målestokken? Om jeg bruker to timer på mobilen, så finnes det jo alltid noen som bruker fire? Om jeg bruker fire, finnes det vel alltid noen som bruker åtte?

Vi kan ikke lenger tenke sånn, for sannheten er jo at vi alle er helt ute å kjøre.

Noe må gjøres

Vi er en hel generasjon som har mistet kontrollen. Det er på tide at vi innser vår egen avhengighet, og at vi gjør noe med det.

Om vi ikke snart innser det, og om vi ikke snart gjør noe med det, så kommer ikke dette til å ende bra. Selv skal jeg begynne å sette en grense på hvor lang tid jeg kan bruke på mobilen daglig, og det anbefaler jeg andre å gjøre også.

Legg vekk telefonen, les en bok, gå en tur, slå av en prat med bestemor eller spør om en venn vil finne på noe. Det er ikke for sent. Mulighetene er der. Det er på tide at vi opplever verden utenfor skjermen.

