Det er tøft å vokse opp. Puberteten og ungdomsårene er spesielt vanskelig og kjipt. Inni kroppen din er det en borgerkrig av følelser og tanker man må lære seg å takle.

Dette er en periode man skal finne ut hvem man er, hva man liker og hva som skal være utdanningsgrunnlaget for resten av livet ditt. Det skummelt og vanskelig, men dessverre er dette noe vi alle må igjennom.

Midt oppi denne krevende borgerkrigen vokser det frem et ønske om selvråderett og uavhengighet. Dette resulterer ofte i at man utfordrer autoriteter. Det kan være lærere, foreldre eller generelt voksne mennesker. For min del utfordret jeg enhver jeg kom over.

Jeg tror jeg var en ganske kjip kid å ha med å gjøre. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg hadde et stort behov for å utfordre alle, men jeg tror det handlet om å vise at jeg var voksen og kunne ta vare på meg selv. For i alder av 15 år var jeg jo tross alt nesten 18, trodde jeg i hvert fall.

Under min rebelske periode skulle jeg tøye alle strikker til de røk. Om det var å være lenger på fest eller å dra til Oslo alene, skulle strikken tøyes til det ytterste. Det er mye jeg angrer på fra den tiden, men det jeg angrer mest på og skammer meg for i dag, er hvordan jeg behandlet mamma.

Da jeg ikke fikk være lenger ute eller syntes mamma var kjip, skjelte jeg henne ut med alle tenkelige gloser og var respektløs på alle mulig måter. Jeg har nå innsett at det viktigste mamma gjorde, var å sette grenser, krav og konsekvente rammer. Selv om det var et helvete da, vet jeg nå at det var nødvendig.

Siste år på videregående innså jeg to ting. Én: Det at mamma var så streng som hun var, har gjort meg til den jeg er i dag. Gjennom å være konsekvent har mamma gitt meg uvurderlige verktøy som kommer til å følge meg resten av livet. To: Jeg sa verken unnskyld eller takk.

Vil mitt beste

Så dette er til deg, mamma.

Du har alltid vært der for meg, selv i de periodene jeg «hatet» deg som mest. Du ga deg aldri da jeg var en uspiselig liten drittunge uten respekt. Du har hjulpet meg gjennom de vanskelige periodene mine og alltid tatt meg imot når jeg har falt. Uansett hva tok du meg alltid imot. Og like viktig fikk du meg opp på hesten igjen, selv om det var det siste jeg ville.

Jeg vet at jeg snakker på vegne av brødrene mine også når jeg sier tusen takk. Uten deg hadde ingen av oss blitt den vi er, eller fått til det vi har fått til.

Jeg har lært av mine feil. Og det jeg har lært, er at moren min alltid vil mitt beste, selv om jeg noen ganger tror det motsatte. Vi krangler jo fortsatt som enhver mor og sønn, men jeg vet at selv på mitt vanskeligste er moren min der for meg, og jeg er der for henne.

Når livet er urettferdig og vanskelig, er det utrolig godt å ha en sånn støttespiller. Man har bare én mor. Ta vare på henne.

