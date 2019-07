«Jeg er bekymret over at det er så mange influensere som bruker sin makt på å presse et usunt kroppspress på unge folk,» sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i et intervju til TV 2 mandag.

Uttalelsen kom etter et TV 2-innslag om barn som helt ned i tiårsalderen kvier seg for å gå på stranden fordi de er misfornøyd med egen kropp.

Jeg forstår Ropstads bekymring, men synes ministerens påstand er ganske drøy, og jeg håper det er pressen som har pyntet på kommentaren hans for å få flere lesere.

Mange ulike tema

Det er trist at unge har vonde tanker om seg selv. I mine blogginnlegg har jeg flere ganger publisert tekster om min egen ungdomstid som i perioder var tøff på grunn av overvekt, usikkerhet og ekskludering. Jeg mener det er viktig å få frem at ingen av oss er perfekte.

I Norge er det mange som blogger om ulike temaer. Noen blogger om psykiske problemer, noen om mat, noen om kjæledyr og noen om kropp og trening. Andre, som meg selv, skriver om alt mellom himmel og jord.

Jeg tror ikke det er influensere som er årsaken til det store presset om å fremstå som lykkelig, sunn og velstående.

Og det er hvert fall ikke mange av dagens norske bloggere som bruker makt til å presse et usunt kroppspress på unge folk (se selvsagt bort fra dem som oppfordrer til operasjoner for å pynte på eget utseende).

Vanlige brukere er problemet

Jeg tror at det er oss vanlige brukere av sosiale medier som faktisk er roten til problemet. Vi poster som regel bilder og videoer av de gode opplevelsene. Når vi er på ferie, når vi spiser digg mat eller er på shopping.

Bilder der vi føler oss bra. Vi tror kanskje at andre blir glade over å se hvor godt vi har det. Filter brukes flittig, og vi fremstår som flotte glansbilder av oss selv.

Disse snappene mottar vi alle. Jeg tuller ikke når jeg sier at daglig får cirka hundre slike «lykkelige» fremstillinger.

I ferien er det høysesong for perfeksjonisme. Selv om jeg er blitt voksen, blir også jeg litt påvirket av disse fremstillingene av andres glede og vellykkelighet.

At vi stort sett fremmer våre beste øyeblikk, er en utfordring i dagens digitale samfunn. Men alle gjør det. Derfor må alle ta sin del av ansvaret.

Jeg ønsker ikke at noen kun skal se mine glansbilder og sammenligne det med egen hverdag. Jeg ønsker ikke at andre skal tro at jeg har det perfekt fordi jeg poster bilder av min fine kjæreste eller av at jeg er solbrun på ferie.

For min hverdag er heller ikke en dans på roser. Jeg pleier ikke å ta så mange bilder av hverdagen min. Men hvis flere hverdagsbilder kan bidra til et mer riktig bilde av hvem jeg er, gjør jeg det gjerne.

«Les litt blogg»

At barn og unge føler et press fra sosiale medier om å fremstå som perfekte og lykkelig, er ikke bra.

Vi som benytter oss av sosiale medier, må være bevisst på hvordan andre kan oppfatte det vi publiserer. Alle er nok enige i det, men her er det forbedringspotensial. For alle.

Sommeren har allerede meldt sin ankomst. Jeg oppfordrer alle barn, unge, voksne og gamle til å hive seg rundt og komme seg på stranden.

Gi blaffen i den perfekte sommerkroppen. Den har de aller færreste av oss.

Avslutningsvis vil jeg oppfordre barne- og familieministeren til å bruke litt av ferien sin på å lese litt blogg. Så vil han skjønne at de aller fleste skriver tekster blottet for perfeksjonisme.

Innlegget ble først publisert på Mario Rieras blogg.

