Vi har den i hånden, i høyre og venstre. Vi har den i lommen, foran og bak. Vi har den på bordet, kjøkkenet, soverommet og i stuen. Men mest av alt har vi den i hodet.

Mobilen fungerer som et klesplagg vi aldri går uten – da føler vi oss nakne. Ville vi klart oss uten? Ville jeg funnet frem til riktig adresse, fått kontakt med venner og tatt kvadratroten av fire? Vi har gjort oss avhengige av den og blitt hjelpeløse uten. Eller?

Distraksjon

Satt på spissen kan man påstå at mobilen er blitt en avhengighet blant de fleste i Norge. Uten en daglig dose av «eplet» blir vi oppspist av kjedsomheten, så vi bestemmer oss heller for å ta en bit ved å «swipe», «like», «hadde», «snappe» og «poste».

I enhver situasjon der man venter, eller der det ikke skjer noe med en gang, våkner mobilen. På T-banen i morgentimene, i klasserommet eller i kø på Smoothie Exchange. Det kan virke som at vi er redde for kjedsomheten, og at vi prøver å rømme fra stillhet, dødtid og mellomrom. Mobilen er derfor ikke kun et hjelpemiddel, men en distraksjon fra virkeligheten.

En stille virkelighet

Virkeligheten står stille og beveger seg ikke i samme tempo som Snap-stories, Instagram-feeder og Facebook-chatter, som alle er i konstant forandring. Oppdater, oppdater, absorber og aksepter.

Vi drukner tiden vår i et informasjonshav av nyheter om Kim Kardashian og tilbud på sjampo. Mobilen er heller ikke noe vi forholder oss passivt til, vi er aktive brukere av den.

Hver dag tar vi et valg om å se på mobilen før vi har rukket å tenke en selvstendig tanke, før vi husker drømmen vi drømte, eller tenker over hvordan kroppen føles der den ligger.

Mobilen distraherer oss fra det fysiske ved oss selv, vi forblir i hodet. Paradoksalt nok siden bilder og artikler om den perfekte kroppen og treningsinspirasjon overtar Instagram.

Knust verden

På tross av at mobilen kan virke som et hinder, har ulike applikasjoner sørget for gode samfunnsløsninger. Man kan for eksempel kjøpe restemat og hjelpe naboen med å gå tur med hunden. Ikke at det ikke var mulig før, men nå er det lettere.

Men iblant liker jeg å tenke på hvordan ting hadde vært om mobilen ble kastet ut av t- banevinduet, lagt igjen hjemme eller plassert i en blender på Smoothie Exchange.

Plutselig hadde verden blitt knust: Alle identitetene vi har skapt for oss selv på sosiale medier, all informasjonen om hvordan ting er alle andre steder, vår nøkkel til informasjon og bekreftelse.

Det ville kanskje vært en frihet å miste mobilen, eller bare «glemme» den litt oftere, for hva er det som gjør andres tid og opplevelser mer dyrebare enn dine egne? Mobilen skjermer oss fra virkeligheten.

