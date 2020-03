Ung filosofi: 18. og 19. mars er det NM i filosofi for videregående elever. I den forbindelse vil vi i ukene fremover trykke noen tekster fra unge filosofer.

Hva lengter du etter?

Et ganske så enkelt spørsmål.

Et frustrerende spørsmål, med uendelige og helt subjektive svar.

Om det så er berømmelse, frihet eller en frihelg, er det alltid noe man lengter etter. Problemet med dette spørsmålet, som gir mulighet for så mange svar, er at man aldri vil slutte å stille seg det.

Noe mer

Når vil du nå et sted hvor du ikke lenger lengter etter noe? Kanskje det ultimate målet er å nå en sinnstilstand hvor vi ikke lenger lengter etter noe, men er dette oppnåelig i det hele tatt?

Min teori er at det ikke er mulig å nå et punkt hvor man ikke lenger ønsker noe mer, eller lengter etter noe som helst. Se bort ifra ønsket om mer penger, en rålekker bil eller drømmejobben.

Lengsel kan handle om de små tingene, som å få litt ekstra fri fra jobb for å dra til hytta. Men stopper lengselen her?

Kanskje den stopper når man har nådd rasteplassen høyt oppe på fjellet, og tar sin første bit av en Kvikk Lunsj. Denne roen kan sammenlignes med at den siste brikken i puslespillet er på plass, eller når man slenger seg i sofaen etter en lang dag. De første sekundene med ro som følger deg, kan kjennes som ren magi.

Kanskje dette er det jeg lengter etter.

Fullstendig ro

Forestill deg en verden hvor all tid kan være lengselsfri, med fullstendig ro. Lykke, høres dette ut som for meg. Det er nok dette jeg lengter etter. Men jeg har fremdeles ingen tro på at dette er mulig å oppnå.

Det er alltid noe nytt å lengte etter. Enten vil man alltid sikte høyere eller lengte etter forandring. Eller så lengter man etter det uoppnåelige.

Kanskje man innerst inne lengter etter fullstendig ro. Men når kan man vite at man har oppnådd dette? Fasitten blir opp til deg å søke etter, ettersom at det finnes uendelige svar.

