I Norge setter vi verdier som samhold og fellesskap høyt. Likevel smiler eller hilser vi ikke på hverandre om vi ikke må, og vi sitter for all del ikke ved siden av hverandre på bussen eller trikken.

Nå er er vi i en tid hvor vi faktisk ikke skal sitte ved siden av hverandre, men holde avstand. Men av en eller annen grunn har vi veldig vanskelig for dette akkurat nå.

Her er det tross alt aller viktigst å få reist på hytten i påsken eller å få seg en fest. Hvordan det kan være så vanskelig å forstå hvorfor myndighetenes tiltak er nødvendige?

Tenk på de utsatte

I Spania og Nord-Italia strømmer det koronasyke til sykehusene. Det er ikke nok utstyr eller plass til å behandle alle. Legene må velge hvem som skal få behandling. Er det slik vi vil ha det her?

Hverdagen min er snudd opp ned, akkurat som din. Det er kjipt, frustrerende og ikke minst slitsomt. Likevel velger jeg å ta tiltakene på alvor.

Vi blir bare sløvere og sløvere. Voksne som barn. Det virker som om vi går rundt med en tanke om at vi er udødelige. Vi ser kanskje få tilfeller der unge dør, men hva med bestemoren din? Hun er i alle fall ikke udødelig. Eller onkelen din med diabetes og lillebroren til venninnen din med astma.

Privat

Tøyer grensene

Forrige helg ble jeg enig med kjæresten min om å sitte ute med tre venner. Vi skulle grille og ta noen øl. Så kom to personer til. Skal vi be dem dra hjem? Da var vi syv personer og allerede ble reglene tøyd. Det ble kaldt, teppene holdt ikke varmen lenger.

«Skal vi gå inn?» spør han ene. Gjengen følger etter. Med et strengt blikk kikker jeg på kjæresten og vil han skal si noe. Det er tross alt dine venner, tenker jeg. Han sier ikke noe, og alle går inn. Her burde jeg satt ned foten og sagt nei.

Jeg tror dessverre det fort blir slik i sånne situasjoner. Min oppfatning er at unge ikke tar dette så alvorlig. «Vi dør jo ikke», er en holdning jeg tør å påstå mange unge sitter inne med. Det er ikke så lett for den ene som prøver å følge reglene, å stå imot.

Hør på ekspertene

Jeg er nok i overkant prinsippfast. For meg så er det naturlig å følge de reglene som smitteverneksperter gir. Sånn er det ikke for alle.

Jeg kan forstå at noen tenker det er like ille å være fem som det er å være åtte. Du kan like gjerne bli smittet på butikken som hos en kompis. Likevel er det gode grunner for at disse reglene er akkurat slik de er.

Vi bør kanskje bli bedre på å sitte ved siden av hverandre på bussen og vise samhold i det offentlige rom. Men kan du vente med det til alt dette er over?

