Når du går på gaten i Norge og ser små barn, føles det naturlig å ta frem mobilen, knipse et bilde med dem og publisere det på Instagram? Skrive noe om hvor glade de ser ut eller hvor glad du er blitt i dem på kort tid? Ville du spurt foreldrene om tillatelse før du tok bildet?

Det står nemlig i FNs barnekonvensjon at «ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv». Jeg regner med at de fleste vil sørge for barns rett til integritet og personvern i Norge. Hvorfor skal man ikke da gjøre det i utlandet?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Likerklikk

Det er blitt veldig populært å reise til et land for å «gjøre noe godt» gjennom frivillig arbeid, som å hjelpe til på barnehjem eller være med på å bygge hus. Såkalt frivillighetsturisme. Men hva er egentlig motivasjonen for å dra på en slik tur? Er det for å skille seg ut blant jobbsøkere eller for å hjelpe andre? Eller er det for å få flere likerklikk på Instagram?

Jeg har flere venner som legger ut bilder av mindreårige når de er på slike turer. Det provoserer meg. Gjennom bildene på sosiale medier hvor nordmenn poserer med afrikanske barn, styrkes tanken om at Afrika trenger Vesten for å komme seg ut av fattigdom.

Privat

Sårbar situasjon

Det finnes flere negative konsekvenser av frivillighetsturisme. Ofte sendes ukvalifiserte mennesker til å gjøre arbeid som de lokale kunne gjort bedre. De tar vekk stødig arbeid fra mennesker som trenger det. Det er hverken effektivt eller bærekraftig for lokalsamfunnene.

Frivillig hjelpearbeid på barnehjem har også sine negative sider. Frivillighetsturister er som oftest kun på besøk i en tidsperiode på rundt tre uker. Dette er akkurat nok til at barna rekker å knytte et bånd med dem, for deretter å skulle takle at kontakten brytes brått. Jeg tror dette kan være skadelig for barnas evne til å knytte seg til folk senere i livet.

Barna er i en sårbar situasjon. La ikke oss nordmenn utnytte det for likes på Instagram og spennende opplevelser.

Tverrkulturell forståelse

Likevel kan frivillighetsturisme bli brukt til noe godt. Vi må bare tenke over hvordan det bør gjøres. Om vi virkelig må sende noen på et fly tvers over jordkloden, kan det være smart å tenke over hvilken person det er. En person som kunne bidratt, er for eksempel en engelsklærer.

En annen god side ved frivillighetsturisme er tverrkulturell forståelse. Det er godt konsept at man kan dele kultur, kunnskap og erfaring. Det er viktig at de som drar for å hjelpe, er åpne og villige til å lære om den politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle situasjonen i landet de drar til. Det kan føre til bedre forhold på tvers av landegrenser i vår globaliserte verden.

Så hvis du vurderer å reise på denne måten: Tenk gjennom konsekvensene av handlingene dine. Gjør en hederlig innsats for å ta vare på barns verdighet. Tenk gjennom hva som er motivasjonen din.

Vil du lese mer om samme tema? Ta en titt på disse:

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.