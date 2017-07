En tidligere muslims bekjennelse

På grunn av frykt for reaksjoner fra familie, venner og nærmiljøet skriver jeg denne teksten anonymt.

Om du i 2012 hadde spurt meg om jeg ønsket Sharia-lover i Norge, ville jeg uten tvil ha svart ja. I dag mener jeg det stikk det motsatte. Hva skjedde?

Jeg vokste opp i en strengt religiøs familie. Her skulle Koranen leses på arabisk hver eneste dag. Enhver bønn skulle pugges og læres, samt historiske fortellinger om alle profeter i Islam.

Homofili var en synd. Jøder og kristne var Guds fiender. Ateister var den verste form for kryp som fantes. Deres skjebne var klar: De skulle brennes i helvete. Det var tross alt Allahs plan.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Som barn tror du alt voksne forteller deg. For hvorfor skulle de lyve? For de løy ikke, å nei, tvert imot: De trodde på hvert eneste ord selv.

De samme historiene som de selv ble fortalt som barn, som deres foreldre trodde på, som deres foreldre der igjen trodde på.

Hele min ungdomstid trodde jeg på denne løgnen. De vantro skulle brennes i evighet etter døden. Islam var en religion av fred.

Kvinner var da ikke undertrykt. Evolusjon var kun en teori, funnet opp av de forkastelige vantro som hadde vendt Gud ryggen.

Oppdaget Darwin

Som 16-åring forelsket jeg meg i vitenskapelige og historiske bøker, biografier av de mest profilerte menneskene gjennom tidene, romaner.

Men det var én person som forandret meg radikalt: Charles Darwin.

Det skulle selvfølgelig mer lesing og tenking til før jeg forlot Islam for godt. Ikke bare var Islam lite forenlig med hva vitenskapen fortalte, men også det moralske kompasset mange muslimer bar, var vanskelig å forstå.

Hvorfor skulle kvinnen dekke seg til og ikke mannen? Hvordan var det mulig for Gud å lage det mest intrikate av alt; universet, men ikke en enkel bok som Koranen uten at den ble mistolket fra den ene gruppen til den andre?

I dag innser jeg hvor tåpelig jeg må ha virket når jeg gang på gang forsvarte Islam på diverse nettforum.

Farlig tankegods

For min del er det ikke de muslimske ekstremistene som gjør meg mest trist og forbannet; det er de sekulære muslimene. De innser ikke hvilken religion de følger.

De som blir ekstreme muslimer, islamister, tapere, kall dem hva du vil, er indoktrinert fra oppveksten.

Den utløsende årsaken kan riktig nok være andre ting, som blant annet at de føler seg utstøtt fra samfunnet. Men det folk flest ikke forstår, er at problemer ikke ligger hos de radikaliserte, men Islam.

Det sekulære muslimer gjør, er å trekke gardinene foran det virkelige problemet.

De gir venstreliberale et viktig argument; at Islam er fredelig og kjærlig, og at islamister langt ifra representerer den «sanne» Islam. Et slikt tankegods er farlig for Europa.

Aksepterer det

Det vi gjør, er indirekte å akseptere en voldelig ideologi. Mange bruker argumentet «det er brutaliteten Vesten har begått i land med stor muslimsk befolkning, som er grunnen til terroren».

Men hvorfor har ikke da flere andre land med en ikke-muslimsk majoritet som er utsatt for samme brutalitet, reagert på samme måte?

Islam trenger reformasjon, absolutt, men da må muslimer kalle en spade for en spade og innse at den opprinnelige Islam verken er så fredelig og hengiven som de gir inntrykk av.

Først da vil vi se den virkelige reformasjonen av Islam.

