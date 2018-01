Seksuell trakassering på sjekkemarkedet er uønsket, ubehagelig – og ekstremt vanlig

I en verden der #MeToo og Giske-debatten dominerer nyhetsbildet, har noe flott skjedd.

Gutter og menn i alle aldre har fått opp øynene for et ekstremt utbredt problem, og forståelsen vokser for betydningen og omfanget av seksuell trakassering, overgrep og voldtekt.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Det diskuteres oppglødd, og konklusjonen er ofte at menn som driver med dette, er noen sexistiske svin.

Men i tillegg til dette har jeg støtt på minst like mange gutter som i praksis blir både paffe og forvirrede når jenter reagerer negativt på sjekkefremgangsmåten deres.

«Lammekjøtt»

Jeg har vært så heldig at jeg aldri er blitt utsatt for hverken voldtekt, overgrep eller grov seksuell trakassering.

Men som en ung, sosial og utadvendt jente på 20 år har jeg litt for ofte gjort meg kvalifisert til kategorien «lammekjøtt» og fått all den oppmerksomheten som følger med, på både godt og vondt.

Jeg har fått kommentarer, blikk og klaps på baken, blitt ropt etter på gaten og fått høre så mange dårlige sjekkereplikker at jeg har startet på en bok til skrekk, advarsel og en smule overbærende humor.

Jeg har fått høre at jeg er «knullbar», at jeg har «jævlig fin rumpe til å være hvit», at «det ikke er rart at norske jenter blir voldtatt når de ser så bra ut» og mye mer i varierende grad av snøvling.

Jeg får spørsmål om å sende «nudes» eller gi detaljerte beskriver av hva slags porno jeg liker. Jeg er blitt holdt fast når jeg har prøvd å gå min vei, med innstendige bønner om allikevel å bli med på nach.

Alt dette er uønsket, ubehagelig – og ekstremt vanlig.

Når jeg har snudd på hælen eller sagt ifra, er guttene vanligvis blitt helt forbløffet. «De mente det jo bare godt», og jeg går fort fra å være «sexy, vakker og knullbar» til å bli «innbilsk, overfølsom og overreagerende», som enkelte gutter bare oppsummerer i «luremus».

Lei, ikke overfølsom

Etter mange år med slike seksuelle, ubehagelige kommentarer har til og med de i utgangspunktet greie replikkene begynt å gå meg på nervene. «Du må jo være modell» kjennes nesten som et slag i ansiktet, og jeg blir så vanvittig lei av guttene, så vel som mine egne reaksjoner.

Forbløffelsen blant disse guttene blir enda større, fordi de ikke skjønner, eller for den saks skyld ikke kan vite, at grunnen til den kontante avvisningen av slike replikker, er så mange år med ubehagelige henvendelser og ekle sjekkereplikker.

På mange måter skjønner jeg at mange ikke forstår, blir irriterte og tenker at jeg er overfølsom. De kan ikke vite om alt som har skjedd og bygget seg opp over flere år. De kan ikke stå til ansvar for alle drittsekkene, og selv om kommentarene deres er slibrige, er det ikke engang nødvendigvis alltid trakassering.

Så til dere gutter, menn og for så vidt også jenter: Tenk dere om. Selv om kommentaren er sagt i beste mening, er den ikke nødvendigvis OK.

Om dere vil kommentere at noen dere vil prøve dere på er «sexy», vurder heller å starte en samtale, føl deg litt frem, og vurder heller å kommentere at vedkommende har et fint smil, er morsom eller sjarmerende. Jeg kan garantere at sjansene for å få seg noe ikke vil minke.

Og om dere ser noen som ikke tar en avvisning, eller som oppfører seg truende eller upassende, si ifra. Det betyr mye, og kan til og med bidra til å forebygge videre trakassering og overgrep.

