Er det vanlig å ha ulik størrelse på puppene?

Hei, jeg synes puppene mine ser så rare ut. Den ene er større enn den andre. Er det vanlig? Føler det er kleint å være naken med andre, som i fellesdusjer.

Jente (19)

Bryster kommer i alle størrelser og fasonger. Her er variasjonen stor. Det du beskriver, er normalt.

På samme måte som at alle mennesker har forskjellig utseende på ansikt, gjelder det samme for bryster. Det er med andre ord et stort puppemangfold.

Mange jenter og damer opplever at egne bryster er ulike. Det kan være ulike størrelse, ulike brystvorter og litt ulik plassering. Det finnes ingen fasit på hvordan bryster skal se ut fordi alle har forskjellige varianter. Noen er større, andre er mindre. Verden ville vært kjedelig om alle bryster så like ut.

Det er synd å høre at du syns det er kleint med fellesdusj. Vi blir ofte blyge når vi er nakne og ekstra sårbare for blikk eller kommentarer fra andre. Kan det hjelpe deg å tenke at det er stor kroppslig variasjon og at du er et sted midt i dette mangfoldet? Et annet tips er å snakke med venner om temaet, du skal ikke se bort fra at mange av vennene dine har lignende tanker og følelser knyttet til dette med bryster og nakenhet.

Vennlig hilsen Anders

Er jeg spiseforstyrret?

Jeg er opptatt av en sunn livsstil. Jeg trener vekter seks dager i uken og spiser etter en treningsplan. Jeg spiser ikke usunn mat og drikker ikke alkohol. Moren min er bekymret, hun mener jeg har et forstyrret kroppsbilde. Hun sier jeg har et problem og at jeg burde ta meg en fest med kompisene mine istedenfor bare å tenke på mat og trening. Jeg gidder ikke mas, så da går jeg. Jeg føler meg for tynn og vil se bra ut, være sterk og sunn. Er det noe i veien med det?

Gutt (18)

Nei, det er ikke noe galt i å ville se bra ut og kjenne seg sterk og sunn. Du bestemmer selv over din kropp. Men kan moren din ha noe rett i sin bekymring?

Still deg spørsmålene:

Er du redd for å miste kontrollen over hva du spiser?

Dominerer tanker og følelser omkring mat, vekt og kropp livet ditt?

Opplever du deg selv som tynn, selv om andre sier at du er passe?

Er det vanskelig å spise mat som er laget av andre?

Er svarene dine ja, kan du være i faresonen.

Spiseproblemer blir alvorlige når store deler av livet konsentreres rundt mat og kropp. Spesielt om det går ut over forholdet til venner, familie, skole, jobb og interesser.

Personer med et vanskelig forhold til mat strever ofte med å sette ord på hvordan de har det. Vanskelige indre følelser «flyttes» til utsiden av kroppen og blir forsøkt løst gjennom streng håndtering av kropp og mat.

I det siste har det vært mye fokus på gutter og kroppsbildeforstyrrelsen megareksi, såkalt «omvendt anoreksi». Personer som lider av megareksi, ser på seg selv som tynne og blir sykelig opptatt av å trene masse og spise rett for å få store muskler. Dårlig selvbilde er den vanligste grunnen til megareksi.

Kanskje moren din er bekymret for at du går glipp av gode opplevelser med vennene dine? Kanskje du istedenfor å gå din vei kan forsøke å snakke med henne? Forsøk å sette ord på hva du tenker og føler om temaet mat, og andre ting som skjer i livet ditt. Kanskje vil hun slappe av litt mer og bekymre seg mindre hvis dere får til å prate litt sammen om dette. Du kan også snakke med andre, enten med en venn eller en voksen du stoler på.

Vennlig hilsen Anders

Mamma vil ikke at jeg skal bruke menskopp

Jeg har veldig lyst å begynne å bruke menskopp i stedet for tamponger og bind. Da jeg sa det til mamma, sa hun nei med en gang. Prøvde å si at jeg hadde hørt om mange som hadde brukt det og var veldig fornøyde, men hun ble bare sint på meg. Er det noe jeg kan gjøre for å overbevise henne?

Jente (15)

Så flott at du har ønsker å finne en god løsning som passer deg når du har mensen! Det er mange som er fornøyd med å bruke menskopp. Det er jo et ganske nytt produkt, og moren din er kanskje litt skeptisk til det fordi hun ikke vet så mye om det? Eller kanskje hun har hørt noe negativt om produktet?

Kan du spørre henne hva som er grunnen til at hun sier nei til menskopp? Og så lytte åpent til svaret uten å argumentere imot. Hvis du vet hvorfor hun er skeptisk, blir det jo også lettere å forklare henne hvorfor du mener det er et produkt som kan passe for deg. Gjør det på en rolig måte når hun har fått si noe om årsaken til sin skepsis. Vis henne gjerne bruksanvisning og fortell hvordan du tenker du vil passe på god hygiene og ellers praktisk ordne det.

Vennlig hilsen Anne

Orker ikke å gå på skolen

Jeg orker ikke å gå på skolen. Hvis jeg først er der, så har jeg ingen motivasjon for å gjøre noe. Hvis det ikke blir bedre, risikerer jeg å stryke i flere fag. Hva skal jeg gjøre?

Gutt (16)

Hva er det som gjør at det er så lite ork til å gå på skolen og at du føler deg så lite motivert?

Jeg tenker at det er lurt å finne litt ut av det. Ofte henger lav motivasjon sammen med at man ikke opplever at det man gjør, er meningsfullt.

Andre årsaker til lite ork og dårlig motivasjon, kan være bekymringer, tristhet, for lite søvn eller mistrivsel.

Lite ork kan også ha fysiske årsaker, så det er lurt å ta en tur til fastlegen og ta en helsesjekk også, for sikkerhets skyld.

Mitt råd til deg:

Prat med læreren din om hvordan du har det. Læreren din ser sikkert at du virker umotivert, men vet kanskje ikke mer enn det.

På skolen er det også rådgiver og helsesøster. De kan hjelpe deg med å finne ut av dette, slik at du finner løsninger på det som ligger til grunn for den lave motivasjonen. Prat også med foreldre/foresatte, slik at de vet hvordan du har det og at du ønsker å ha det annerledes.

Noen ganger må man bare ta tak og komme seg i gang selv om livet kjennes slitsomt, kjedelig og meningsløst. Så kommer gleden over å få til noe gradvis tilbake.

Andre ganger er kanskje løsningen å velge andre fag eller for eksempel en jobb som kan gi deg mer mestringsfølelse. Det som uansett er viktig for å få mer ork og motivasjon til skolen, er å sørge for nok søvn og sunn mat. Hvis du ikke allerede driver med litt trening, anbefaler jeg deg å starte med det. Gjør noe som er gøy og sosialt, så vil det gi deg litt mer overskudd og glede som kan hjelpe deg videre, også på skolen.

Vennlig hilsen Anne

