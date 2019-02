Jeg gikk på barneskolen og klaget til mamma om at jeg kjedet meg. Hun svarte: «Hvis du jobber hardt, får du noe igjen for det – da kan du velge fritt hvilken videregående du vil gå på.»

Den muligheten har byrådet i Oslo satt i fare. Jeg kan være en av de siste som får et valg om hvilken videregående jeg vil gå på.

Privat

Vil fjerne muligheten

I Oslo er vi elever så heldige at vi kan søke på hvilken skole vi vil. Det er karaktersnittet som avgjør om vi kommer inn eller ikke. Men byrådet har satt ned et ekspertutvalg som kan komme til å gå inn for å fjerne denne muligheten.

Utvalget skal se på muligheten for at opptaket skal basere seg på andre ting enn bare karakterer, som for eksempel bosted, kjønn eller foreldres inntekt. Med andre ord, ting man ikke kan gjøre noe med selv.

Dette er et slag i trynet, hvis det plutselig ikke skal ha noe å si hvor mye man jobber eller hvor man ønsker å gå. At det er faktorer utenfor din kontroll som skal bestemme.

Fjerner man fritt skolevalg, vil ungdom i Oslo miste en viktig frihet. Om ett år kan jeg øvelseskjøre, men det kan virke som byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) mener at jeg ikke er gammel nok til å velge skole selv. Er ikke det litt rart?

Vil gjøre Oslo mer delt

Med dagens ordning kan elever fra alle Oslos kanter bli kjent når de starter på videregående, noe som styrker samholdet i byen.

Hvis byrådet vil gjøre Oslo mindre delt, er det fjerne muligheten til å møte hverandre på skolen en forferdelig dårlig idé!

Vi har hørt så mange ganger at de som jobber hardt, vil få en god fremtid. Om man klarer å yte sitt beste i timene, skal det lønne seg, og du skal kunne velge en jobb du ønsker deg. Ved å åpne for andre opptakskriterier, vil tydeligvis ikke byrådet det.

Dette er et signal til alle ungdommer om at det ikke er noen vits i å gi det lille ekstra, fordi postnummeret ditt er det samme uansett.

På bekostning av frihet

Vi har mange utfordringer i Oslo-skolen. Men å fjerne en ordning som nesten alle elever i Oslo liker og nyter godt av, er ikke veien å gå.

Vi må gi mer ressurser til skolene som sliter, bedre lærere og sikre at alle elever får opplæring på sitt nivå.

Det finnes mange politiske løsninger som kan gjøre de utsatte skolene bedre, uten at det går på bekostning av elevers frihet.

Jeg gleder meg til å velge skole nå i mars. Jeg håper at fremtidens elever får samme mulighet.

