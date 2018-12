Radikal klimapolitikk gjør mange sinte, men jeg kunne ikke sitte å se på

Fakta: Si ;Ds julekalender 2018: Unge forbilder Hvilke saker og folk fikk oss til å stoppe opp og tenke i løpet av 2018? I årets julekalender har vi intervjuet 24 ungdommer og unge voksne som har vært med å prege medieåret 2018. Gjennom sitt engasjement er de blitt forbilder for mange unge. Hva kan vi lære av dem? Si ;D er Aftenpostens debattsider for unge mellom 13 og 21 år. Tilbakemeldinger på kalenderen sendes til sid@aftenposten.no.

Hulda Holtvedt (19) er talsperson for Grønn ungdom.

Du begynte å engasjere deg tidlig og skrev ditt første Si ;D-innlegg så snart du fylte 13. Hvor kommer engasjementet ditt fra?

– Som barn lærer man at man ikke skal dra katten i halen eller kaste søppel i naturen. Politikernes skjødesløse behandling av dyr og natur fremstod som en grell brist i samfunnsmoralen, og jeg kunne ikke sitte å se på.

Hvilken politisk sak var den første du begynte å bry deg om?

– Jeg ble engasjert da jeg forstod hvordan dyrene og miljøet lider under dagens kjøttindustri.

Tidligere i år snakket du om netthets i en Aftenposten-sak. Hvordan påvirker det deg å få stygge kommentarer på nett?

– Jeg tenker at radikal klimapolitikk gjør mange sinte, men at for hvert nettroll er det mange flere som er enige med oss. Det kjipeste er at personangrepene og den seksualiserte hetsen først og fremst rammer kvinner og personer med minoritetsbakgrunn. Hvis terskelen blir høyere for å ytre seg, er det et demokratisk problem.

Har du noen tips til unge debattanter som frykter reaksjoner i kommentarfeltet om de ytrer seg?

– Drit i dem!

Hvilken oppfordring har du til ungdom som vil gjøre noe bra for miljøet, men ikke vet hvor de skal starte?

– Organiser deg. I et ungdomsparti, en miljøorganisasjon eller en studentforening som er opptatt av miljø. Det holder ikke å putte matavfall i grønn pose. Klimakampen er avhengig av politiske strukturendringer.

Og hva med politikerne: Hva er det viktigste de kan gjøre akkurat nå?

– Innføre et ekte, grønt skatteskifte som gjør det dyrere å forurense og lettere å leve miljøvennlig. Det har de lovet lenge, men ennå ikke levert.