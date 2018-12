Fakta: Si ;Ds julekalender 2018: Unge forbilder Hvilke saker og folk fikk oss til å stoppe opp og tenke i løpet av 2018? I årets julekalender har vi intervjuet 24 ungdommer og unge voksne som har vært med å prege medieåret 2018. Gjennom sitt engasjement er de blitt forbilder for mange unge. Hva kan vi lære av dem? Si ;D er Aftenpostens debattsider for unge mellom 13 og 21 år. Tilbakemeldinger på kalenderen sendes til sid@aftenposten.no.

Aksel Rykkvin var en verdenskjent guttesopran fra Barnekoret ved den Norske Opera & Ballett og Oslo domkirkes guttekor. Så kom han i stemmeskiftet, noe han forteller om i denne Aftenposten-podkasten.

– Hvordan har 2018 vært for deg?

– Overraskende bra. Dette var første år med ny stemme etter stemmeskiftet. Jeg trodde det skulle bli et rolig år med utprøving og mye terping i motbakke. Men overgangen har gått veldig bra, og jeg har fått mulighet til å formidle musikk hele veien.

– Du har satset på sang fra du var ganske liten. Hva er dine tips til ungdommer som vil bli artist, musiker eller sanger?

Klassisk musikk er jo nesten som et eget språk, og jeg lærer mye av å lytte. Så er det viktig med en sangpedagog som stiller krav og utfordrer. Det er viktig med et miljø hvor du kan kombinere musikkinteressen med å ha det gøy, og å finne folk som du kan skape, terpe og tulle sammen med.

– Du har uttalt at du brenner for både fotball og sang. Hvordan klarer du å kombinere disse to?

Sang og øving kommer alltid først, så prioriteringen er ikke vanskelig. Men jeg trives med fulle, planlagte dager, har mye energi og blir ikke så lett stresset. Fotballtreningene er ofte sent på kvelden, så bortsett fra i de aller mest travle sangperiodene som akkurat nå, rekker jeg stort sett begge deler.

Jan T. Espedal

– Hva er det beste valget du har tatt så langt i livet?

At jeg valgte å begynne på Majorstuen skoles musikktilbud, som de driver i samarbeid med Barratt Due Musikkinstitutt. Jeg ville nok aldri ha utviklet meg like mye som klassisk sanger hvis jeg hadde gått på en vanlig skole.

– Er det noen valg du har angret på?

Jeg skulle nok ønske at jeg hadde brukt litt mer tid på å øve piano! Utrolig nyttig å kunne spille en del piano hvis man satser på klassisk sang, og jeg burde nok ha øvd mer. Men det er jo ikke for sent.

Anbefalt lesning:

13–21 år? Vil du skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.