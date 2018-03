«Dette er mennesker slik som deg og meg, men som har måttet dra ut på en forferdelig flukt fra krig, nød og terror. Vi må ta varmt imot dem med åpne armer.» «Ja, det er ille, men vi må tenke på hva de faktiske konsekvensene av å ta inn så mange mennesker har å si. Vi må bruke fornuften også.»

To utsagn som man kanskje føler man har hørt før i innvandringsdebatten. Kan du gjette hvilket som kommer fra venstresiden og hvilket som kommer fra høyresiden?

Kanskje du også legger merke til at det er noe mer enn meningsinnholdet i utsagnene som skiller seg fra hverandre.

Hvilket av de to utsagnene som treffer deg mest, handler sannsynligvis om mer enn hva du allerede mener om innvandring. Sagt litt flåsete handler det om det er hjernen eller hjertet ditt som vinner dragkampen.

Logiske, fornuftige argumenter

Medfølelse og solidaritet er blant de viktigste årsakene til at vi bryr oss om mennesker på flukt og ønsker å gi asyl til dem som trenger det. Derfor er appell til følelsene våre naturlige og effektive argumenter for de innvandringsliberale. Men hva med oss som er mer opptatt av logiske, fornuftige argumenter for en liberal innvandringspolitikk?

Fakta: Internrevisjonen ung Hver tirsdag rullerer fem unge politikere på å kritisere sin egen voksenfløy. Ola Berg Edseth (19) er organisatorisk nestleder i Oslo FpU. Neste uke: Haakon Gunleiksrud, leder for Trondheim SU.

Jeg tror ikke venstresiden mister mange stemmer av denne grunn, men jeg bekymrer meg for hva om skjer når innvandringsvennlighet får en merkelapp med på kjøpet om at man ikke bruker fornuften. Hva skjer hvis høyresiden får monopol på fornuft? Venstresiden og den innvandringsliberale leiren bør være bred nok til også å omfatte de som sjelden lar seg overbevise kun av varme ord og våte øyekroker.

Vi trenger arbeidskraft

Et kaldt og klart hode i innvandringsdebatten er langt fra ensbetydende med et ønske om en streng og restriktiv innvandringspolitikk. Langt ifra.

Jeg skulle ønske meg flere elementer av mangfold i retorikken. Jeg kan jo bidra med et forslag til argument: «Norge står overfor en enorm eldrebølge. Vi trenger derfor stor arbeidskraft. Blant annet kommer vi til å behøve 44.000 flere helsefagarbeidere frem mot 2040. Og forresten, innvandrere har ikke særlig høy arbeidsledighet. SSB melder at arbeidsledigheten for folk med innvandrerbakgrunn i Norge var på 5,6 prosent i 2017.»

Fornuft og følelser har begge sin plass i beslutningsgrunnlaget vårt. Vi trenger begge, og de fungerer best i samspill med hverandre. Av den grunn har begge også en plass i politikken. Jeg tror folk flest ønsker å få bekreftet at meningene deres er fornuftige, ikke irrasjonelle følelsesreaksjoner. Jeg håper at de innvandringsliberale også har plass til fornuften.

