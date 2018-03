Preben Dimmen i Unge Høyre kritiserer Arbeiderpartiet og AUF for å skyve 22. juli-angrepene foran seg i et forsøk på å brunbeise justisminister Sylvi Listhaug (Frp) vekk fra politikken.

Debatten handler om to ting. Det handler om forslaget i seg selv, og om hvordan debatten føres. Regjeringen vil at mennesker med dobbelt statsborgerskap som er mistenkt for lovbrudd, skal kunne miste sitt norske statsborgerskap administrativt, altså utenfor domstolen.

Flertallet på Stortinget mener derimot at å miste statsborgerskapet må anses som straff, og derfor kan det ikke tas ut av domstolene.

Ulmende hat mot Ap

Sylvi Listhaug velger så å påstå at "Arbeiderpartiet prioriterer terroristers rettigheter foran nasjonens sikkerhet". Dette kan i beste fall beskrives som en konspirasjonsteori.

Hvis det faktisk er slik at Regjeringen mener stortingsflertallet prioriterer terrorister foran befolkningen, så må Regjeringen gå av. Det gjør de ikke, for de vet at det er feil.

Justisministeren vet godt at hun beveger seg inn i et farlig retorisk landskap når hun på sosiale medier anklager Arbeiderpartiet for å sette terroristers rettigheter foran landets sikkerhet.

Det finnes et ulmende hat mot Arbeiderpartiet og AUF. Det er et hat AUF har møtt før. I kommentarfelter, på sosiale medier og såkalt alternative medier blir Arbeiderpartiet hovedmistenkt i konspirasjonsteorier om en venstreside som angivelig ønsker at ekstreme islamister skal ta over Europa.

Ikke tilfeldig hvem som ble offer

Det er en åpenbar grunn til at 22. juli spiller en rolle i diskusjonen om terror. 22. juli var et terrorangrep.

Det var heller ikke tilfeldig hvem som ble offer. Gjerningsmannen manifesterte sitt hat mot AUF gjennom årevis av planlegging, 1500 sider med hat og 77 drepte mennesker.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

22. juli er ikke et argument som man kan velge å trekke inn eller utelate. Det er en historisk begivenhet med direkte relevans i enhver diskusjon om terror, ekstremisme og samfunnssikkerhet.

22. juli angår gjerningsmannens oppvekstvilkår, politiets responstid, terrorforebygging og mye mer som har direkte relevans for samfunnet.

22. juli er et naturlig element i en diskusjon om terror fordi det er det eneste større terrorangrepet Norge har opplevd i moderne tid.

Hatet lever videre

Det som er et større problem, er en høyreside som ivrer etter å begrense 22. juli-overlevendes mulighet til å delta i debatten.

AUF og Utøya ble valgt som mål av en gjerningsperson som ble motivert av høyreekstremt hat på nettet. Hatet som inspirerte gjerningsmannen, lever videre. Derfor må vi ta Fremskrittspartiets konspirasjonsteorier på alvor.

Hvis Preben Dimmen i Unge Høyre ønsker en mer saklig debatt, så bør han spørre statsminister Solberg hvorfor hun velger å opptre som statist i en regjering der Sylvi Listhaug er hovedperson i fri dressur. Det eneste som sverter Regjeringens omdømme, er Solbergs manglende lederskap.

